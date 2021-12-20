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Sosyal Dayanışma Merkezlerinden 327 bin Roman vatandaş faydalandı

20.12.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Dayanışma Merkezlerinden 327 bin Roman vatandaş faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Dayanışma Merkezleri'nde (SODAM), bugüne kadar 327 bin Roman vatandaşın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, SODAM'ları özellikle Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde açtıklarını belirtti.

Faaliyet gösteren 35 SODAM'da özellikle ihtiyaç sahibi kadınların sosyal gelişimlerine katkıda bulunabilecek ortamları oluşturduklarını ifade eden Yanık, merkezlerde Roman vatandaşların psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli kurs ve eğitim programları düzenlediklerini aktardı.

- Kuaförlükten terziliğe kadar birçok kurs bulunuyor

SODAM'larda, Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından eğitimler verildiğini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"35 Sosyal Dayanışma Merkezimiz ile Roman vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezlerimizde kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslar düzenliyoruz. Kurs sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca müzik, resim başta olmak üzere kültürel, sosyal ve sportif kurslar da bulunuyor. SODAM'larımızda bugüne kadar 327 bin Roman vatandaşımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk."

Bakan Yanık, merkezlerde en fazla el sanatları, kuaförlük ve dikiş-nakış kurslarının uygulandığı bilgisini verdi.

- Kreş imkanı da bulunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SODAM'larda kişisel gelişim kurslarının yanı sıra eğitim çalışmalarının da olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık uzmanlarımızın katılımı ile aile içi iletişim, sağlıklı beslenme, çocuk hakları gibi eğitim programları, konferanslar ve seminerler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, daha fazla kadının faydalanabilmesi için merkezlerde kreş imkanının da olduğunu bildirdi.

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