Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan, Başkan Güler ile görüştü

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler’i makamında ziyaret ederek, yürütülecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Köşk ilçesinde yaşan dezavantaja sahip vatandaşların birlikte tespit edilerek toplumun refah seviyesini yükseltmek için ortak projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşme sonucunda, bugüne kadar devletin şefkatli elini hissetmeyen vatandaşlara belediye kanalıyla ulaşılarak iki kurum iş birliğinde sorunların çözülmesine karar verildi.

