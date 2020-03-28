Sosyal izolasyonda izlenecek filmler: Tüm zamanların iyi 100 filmi

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon döneminde yapılacak en iyi aktivitelerden biri de film izlemektir.

Kararsız biriyseniz ve ne izleyeceğinizi bilemiyorsanız sizler için 100 filmlik harika bir liste var.

IMDb'nin tüm zamanların en iyileri fikir verici olabilir. İşte seyirci ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 100 filmi...