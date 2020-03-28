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Sosyal izolasyonda izlenecek filmler: Tüm zamanların iyi 100 filmi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan milyonlarca insan kendini film izlemeye, kitap okumaya veya yemek yapmaya verdi. Film izlemek istiyorsunuz ama ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız, işte tüm zamanların en iyi 100 filmi...

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon döneminde yapılacak en iyi aktivitelerden biri de film izlemektir.

Kararsız biriyseniz ve ne izleyeceğinizi bilemiyorsanız sizler için 100 filmlik harika bir liste var.

IMDb'nin tüm zamanların en iyileri fikir verici olabilir. İşte seyirci ve kullanıcıların oylarıyla belirlenen tüm zamanların en iyi 100 filmi...

Tüm zamanların iyi 100 filmi

1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2
2. Baba (1972) 9,1
3. Baba 2 (1974) 9,0
4. Kara Şövalye (2008) 9,0
5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
6. Schindler'in Listesi (1993) 8,9
7. Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü (2003) 8,9
8. Ucuz Roman (1994) 8,9
9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 8,8
10. Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği (2001) 8,8
11. Dövüş Kulübü (1999) 8,8
12. Forrest Gump (1994) 8,8
13. Başlangıç (2010) 8,7
14. Yıldız Savaşları İmparator (1980) 8,7
15. Yüzüklerin Efendisi İki Kule (2002) 8,7
16. Matrix (1999) 8,6
17. Sıkı Dostlar (1990) 8,6
18. Guguk Kuşu (1975) 8,6
19. Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) 8,6
20. Yedi (1995) 8,6
21. Tanrı Kent (2002) 8,6
22. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
24. Şahane Hayat (1946) 8,6
25. Parazit (2019) 8,6
26. Yıldız Savaşları Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) 8,6
27. Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) 8,5
28. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
29. Yeşil Yol (1999) 8,5
30. Yıldızlararası (2014) 8,5
31. Sevginin Gücü (1994) 8,5
32. Olağan Şüpheliler (1995) 8,5
33. Seppuku (1962) 8,5
34. Aslan Kral (1994) 8,5
35. Geçmişin Gölgesinde (1998) 8,5
36. Terminator 2 Mahşer Günü (1991) 8,5
37. Piyanist (2002) 8,5
38. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
39. Asri Zamanlar (1936) 8,5
40. Sapık (1960) 8,5
41. Gladyatör (2000) 8,5
42. Şehir Işıkları (1931) 8,5
43. Can Dostum (2011) 8,5
44. Köstebek (2006) 8,5
45. Whiplash (2014) 8,5
46. Prestij (2006) 8,5
47. Batıda Kan Var (1968) 8,5
48. Joker (2019) 8,4
49. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,4
50. Casablanca (1942) 8,4
51. Arka Pencere (1954) 8,4
52. Cennet Sineması (1988) 8,4
53. Yaratık (1979) 8,4
54. Kıyamet (1979) 8,4
55. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,4
56. Akıl Defteri (2000) 8,4
57. Şarlo Diktatör (1940) 8,4
58. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4
59. Zincirsiz (2012) 8,4
60. Zafer Yolları (1957) 8,4
61. Avengers Sonsuzluk Savaşı (2018) 8,4
62. Cinnet (1980) 8,4
63. VOL·i (2008) 8,4
64. Örümcek-Adam Örümcek Evreninde (2018) 8,4
65. Sunset Bulvarı (1950) 8,4
66. Prenses Mononoke (1997) 8,4
67. Garip Doktor (1964) 8,4
68. Avengers Endgame (2019) 8,4
69. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4
70. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,4
71. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,3
72. 1917 (2019) 8,3
73. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,3
74. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,3
75. Senin adın (2016) 8,3
76. Amerikan Güzeli (1999) 8,3
77. Coco (2017) 8,3
78. Cesur Yürek (1995) 8,3
79. Mukaddes Vazife (1981) 8,3
80. 3 Ahmak (2009) 8,3
81. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
82. Her Çocuk Özeldir (2007) 8,3
83. Yıldız Savaşları Jedi'ın Dönüşü (1983) 8,3
84. Yüksek ve Alçak (1963) 8,3
85. Amadeus (1984) 8,3
86. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3
87. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3
88. Can Dostum (1997) 8,3
89. 2001 Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3
90. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3
91. Ölüm Korkusu (1958) 8,3
92. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3
93. Dangal (2016) 8,3
94. Sil Baştan (2004) 8,3
95. Yurttaş Kane (1941) 8,3
96. Onur Savaşı (2012) 8,3
97. Full Metal Jacket (1987) 8,3
98. Gizli Teşkilât (1959) 8,3
99. Otomatik Portakal (1971) 8,3
100. Kapışma (2000) 8,2
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