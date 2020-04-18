‘Sosyal Market’te “sosyal mesafe” düzenlemesi

Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market’te virüs salgını nedeniyle yeni bir uygulamaya geçildi. Sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama ile ihtiyaç sahipleri hiç beklemeksizin görevliler tarafından hazırlanmış yardım paketlerinden alarak evlerine geri dönüyor.

Beyoğlu’nda on yıldır ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market’te Covid-19 salgını nedeniyle yeni bir uygulamaya gidildi. Sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni uygulamada ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini bizzat kendilerinin yapması geçici süreliğine durduruldu. Yeni uygulamada Sosyal Market çalışanları tarafından hazırlanan ve içerisinde gıdadan temizliğe 20 çeşit ürünün bulunduğu yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Hazır yardım paketlerini alarak evlerine dönüyorlar

Sosyal Markete gelen ihtiyaç sahipleri de hiç beklemeksizin görevliler tarafından hazırlanan yardım paketlerinden birisini alarak evine dönüyor. Ramazan ayı öncesi hayata geçirilen yeni uygulamada yapılan bu yardımlar ihtiyaç sahiplerinin Sosyal Kartlarındaki alışveriş kredilerinden de düşülmüyor. Böylelikle ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak yapılan aylık yardımlara ilaveten ramazan yardımı da yapılmış oluyor.