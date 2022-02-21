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Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Trafik ışıkları olay oldu...

21.02.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor'da şehir şimdiden şampiyonluk havasına girdi... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yaptığı düzenlemeyle birlikte bazı trafik ışıklarının görüntüsü bu şekilde oldu. Trafik ışıkları kupa görseli ile kaplandı ve üzerine ''O sene, bu sene'' yazıldı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Trafik ışıkları olay oldu...

Trabzonspor adım adım şampiyonluğa koşuyor. En yakın takipçisi Konyaspor ile maç fazlasıyla 14 puanlık fark yakalayan Trabzon'da halk yavaş yavaş şampiyonluk havasına girdi. Yıllardır şampiyon olamayan Trabzon'da sabırlar tükenmiş durumda. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yaptığı hamle ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

TRAFİK IŞIKLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Trabzon'da bulunan bazı trafik ışıklarının üstü ''O sene, bu sene" yazısıyla kaplandı ve kupa görseli koyuldu. Trabzonlu taraftarların büyük beğenisini toplayan bu hamle sosyal medyada gündem oldu.

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Trabzonspor Trabzon
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