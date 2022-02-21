Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Trafik ışıkları olay oldu...

Trabzonspor adım adım şampiyonluğa koşuyor. En yakın takipçisi Konyaspor ile maç fazlasıyla 14 puanlık fark yakalayan Trabzon'da halk yavaş yavaş şampiyonluk havasına girdi. Yıllardır şampiyon olamayan Trabzon'da sabırlar tükenmiş durumda. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yaptığı hamle ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

TRAFİK IŞIKLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Trabzon'da bulunan bazı trafik ışıklarının üstü ''O sene, bu sene" yazısıyla kaplandı ve kupa görseli koyuldu. Trabzonlu taraftarların büyük beğenisini toplayan bu hamle sosyal medyada gündem oldu.

