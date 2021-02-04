Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 7 Şubat Pazar günü ekrana gelecek olan 24. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Heyecanlı bir bölümün daha ipuçlarının verildiği tanıtımda, Kıraç (Barış Falay) artık Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kimliğinde kendi soyadının yazmasını istediğini dile getiriyor. Bununla beraber, dizinin yeni bölümüne başarılı oyuncu Aslı Tandoğan ve kitleler tarafından takip edilen sosyal medya fenomeni Başak Karahan konuk oluyor.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan oyuncu olmak için Ego Ajans'ın kapısını çalıyor ve Çınar'la (Fatih Artman) kariyeri hakkında konuşuyor.

Bununla beraber, kendisini filminde oynatmak isteyen yakın arkadaşı Osman'ı kırmadan bu işten kurtulmanın yollarını arayan Aslı Tandoğan, menajeri Feris'le (Canan Ergüder) çeşitli planlar yapıyor.

Yaptıkları her plan yeni bir maceraya yol açarken, ikilinin komik anları seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak. Çınar, Feris'e hayalleri ve istekleri için doğru zamanı aramayı bırakmasını tavsiye ederken, tanıtımda Kıraç'ın genç bir oyuncuyu yaka paça ajanstan kovması dikkat çekiyor.