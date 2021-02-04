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Sosyal medya fenomeni Başak Karahan, Menajerimi Ara dizisinde! Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

04.02.2021 20:47 | Son Güncelleme:
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Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta sürpriz isimlerin konuk olduğu Menajerimi Ara'nın yeni bölümüne, sosyal medya fenomeni Başak Karahan konuk oluyor. Oyuncu olmak için Ego Ajans’ın kapısını çalan Başak Karahan, Çınar’la (Fatih Artman) kariyeri hakkında konuşuyor. İşte Menajerimi Ara 24. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Menajerlerin hayatları üzerinden sektörün kapılarının aralandığı Menajerimi Ara'nın 7 Şubat Pazar günü ekrana gelecek olan 24. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Heyecanlı bir bölümün daha ipuçlarının verildiği tanıtımda, Kıraç (Barış Falay) artık Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) kimliğinde kendi soyadının yazmasını istediğini dile getiriyor. Bununla beraber, dizinin yeni bölümüne başarılı oyuncu Aslı Tandoğan ve kitleler tarafından takip edilen sosyal medya fenomeni Başak Karahan konuk oluyor.

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MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sosyal medya fenomeni Başak Karahan oyuncu olmak için Ego Ajans'ın kapısını çalıyor ve Çınar'la (Fatih Artman) kariyeri hakkında konuşuyor.

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Bununla beraber, kendisini filminde oynatmak isteyen yakın arkadaşı Osman'ı kırmadan bu işten kurtulmanın yollarını arayan Aslı Tandoğan, menajeri Feris'le (Canan Ergüder) çeşitli planlar yapıyor.

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Yaptıkları her plan yeni bir maceraya yol açarken, ikilinin komik anları seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak. Çınar, Feris'e hayalleri ve istekleri için doğru zamanı aramayı bırakmasını tavsiye ederken, tanıtımda Kıraç'ın genç bir oyuncuyu yaka paça ajanstan kovması dikkat çekiyor.

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Kıraç'ın Dicle'den artık soyadını taşımasını istediği anlar ise izleyenleri duygulandıracak.

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Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun buluştuğu 'Menajerimi Ara' her pazar akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

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