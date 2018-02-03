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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e dava...

MAGAZİN HABERLERİ | 03.02.2018 10:00 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, kanser hastası bir çocuk için sosyal medyada başlattığı yardım kampanyası sonunda toplanan paraları himayesinde tutarak aileye vermediği iddiasıyla yargılanacak.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e dava...

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre, M.K. isimli bir çocuk beynindeki tümör nedeniyle 2013'ten beri tedavi görüyordu. Tedavi masrafı için minik çocuğun babası, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten yardım istedi. Övüç, babanın talebini kabul edip, çocuğun fotoğraflarını çekerek sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Övüç'ün yardımların bir kısmını çocuğun babasına verdiği ancak paranın geri kalan kısmını annesi Şerife Övüç'ün banka hesabına yatırdığı iddia edildi.

''50 BİN TL GETİRİRSEN BU İŞİ BURADA KAPATIRIZ''

Yardım paralarının eksik verildiğini öğrenen minik çocuğun yengesi, iddiaya göre Övüç'e ulaşıp, "Eğer yardım paralarını vermezsen seni televizyona veririm. 50 bin TL getirirsen bu işi burada kapatırız" diyerek tehdit etti. İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında savcı karşısına çıkan Övüç kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılık, M.K.'nin yengesi Zeynep Girgin ve Murat Övüç hakkında, karşılıklı müşteki-şüpheli olarak yer aldıkları bir iddianame düzenledi.

İddianamede, Övüç'ün "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla yargılanması, yengenin ise "şantaj" suçlamasıyla hâkim karşısına çıkması talebiyle dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç sosyal medya dolandırıcı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
murat bey yapmaz öyle şeyler..
bakınca bile miğdem bulanıyor
hepiniz ahlaksızsınız
işte iyice bakın kimleri ell üstünde tutuğunuzu görün bü tür insanlar sizin gibiler yüznden medyalarda meşhur oluyor biri oyun anlatarak meşhur rolur oteki sevgilisyle kameraya çeker meşhur olur nerlere kadar geldik Allah sonumuzu hayr etsin
madem yardım topluyorsun sen neden o kişinin üzerinden toplamıyorsun neden kendi hesabına ananın hesabına geçiriryorsun paraları eğer böyle birşey yaptıysan Allah seni en güzel şekilde cezalandırıır umarım
valla bilmeiyorum ama memlekette yardım toplama işleri nerelere kaldı. bizim hükümet acaba nezaman ülkenin içine bakcak hep dışını bakıyor. ülkede adalet ve eğitim çok kötü durumda bi el atın artık. yada milletimiz lütfen bu seçimde bir el atsın en azında 1 dönem kaybetsinlerki devrilmez olmadıklarını düşünmesinler.
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