Anne sütünü sağdığı videoları satan Alice Lovegood, servet kazanıyor! Borçlarını ödemeyi başardı

Üç çocuk annesi Alice Lovegood, yeni doğum yaptığı sırada maddi anlamda büyük zorluk çektiğinden söz etti. Eşiyle birlikte yeni bir işe adım atmak istediklerinden söz eden Lovegood, ilginç bir meslek sahibi oldu ve ailesinin borçlarını kapatmayı başardı. Anne sütünü sağdığı videoları çeken ve takipçilerine sunan Lovegood paylaşımları sayesinde kısa sürede milyonlarca dolar kazanmayı başardı. Takipçilerinin kimi zaman özel isteklerde bulunduğunu dile getiren Lovegood, bir hayranının kendisini emzirmesi için 100 bin sterlin (1 milyon 352 bin TL) teklif ettiğini itiraf etti.

“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

Süt sağma videolarını yayınlamaya başlamadan öncesinde ailesiyle büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu dile getiren Lovegood, “Geçen yıl bunu yapmaya başlamadan önce hayatımız çok farklıydı. Yüklü miktarda borcumuz vardı. Borçlarımızı ödemek için hafta sonları da dahil olmak üzere sürekli olarak çalıştım. Hiç ailece tatile çıkmadık. Şimdi durumlar değişti. Artık istersem çocuklarımı iyi bir okula yerleştirebilirim ve onlarla kaliteli zaman geçirebilirim” dedi.

Bazı insanların sütünü yayınladığı videoların iğrenç olduğunu söylediklerini ifade eden Lovegood, “Bazı insanların sütümün videosunu yayınlamanın iğrenç olduğunu düşündüğünü biliyorum ama bu doğal ve insanların ne dediği umrumda değil. Başardıklarımdan gurur duyuyorum ve bana verdiği güveni seviyorum.” diye konuştu.



