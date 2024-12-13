Sosyal medya hareketlendi... Ünlü yorumcular Okan Buruk'u topa tuttu! O değişiklikleri gündem olmuştu... "Değdi mi hocam?"

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö ile 2-2 berabere kalarak ilk 8 için önemli bir fırsatı kaçıran Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler eleştirilerin odağı oldu.

CİMBOM SON DAKİKADA YIKILDI

Mücadelenin 24. dakikasında geriye düşen Cimbom, ortaya etkili bir oyun koyarak Elias Jelert ve Yunus Akgün'ün golleriyle skoru 2-1'e getirmeyi başarsa da son dakikalarda kalesinde gördüğü gole engel olamadı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

ISVEÇ'E DAR BİR KADRO İLE GİDİLDİ

Sakatlıklardan kaynaklı dar bir kadro ile İsveç'e giden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, mücadeleye Muslera, Davinson, Metehan Baltacı, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Jelert, Batshuayi ilk 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroda Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Efe Akman, Batuhan Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ali Yeşilyurt, Berat Luş ve Recep Yalın Dilek yer aldı.

DEĞİŞİKLİKLERİ TEPKİ TOPLADI

Teknik Direktör Okan Buruk, dakikalar 87'yi gösterdiğinde Elias Jelert ve Gabriel Sara yerine Hakim Ziyech ile Efe Akman'ı sahaya sürdü. Ancak bu değişiklikten sadece 5 dakika sonra Malmö, Pena’nın golüyle beraberliği sağladı ve maç 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın ardından Buruk’un yaptığı bu değişiklikler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ!"

Okan Buruk'un yaptığı değişiklikler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü spor yorumcuları da tepkilerini gizlemedi. Eski Galatasaray efsanelerinden ve şimdilerde yorumcu olan Ümit Karan, “Normalde 3 puan cepteydi. 3 puanın 2 puanını geri verdin sen! Mertens niye çıktı? Ziyech neden girer abi? Batshuayi’yi bize 90 dakika izlettiniz ya! Böyle bir şey olamaz. Rakibin atak yapmıyor. Almışsın maçı, son 5 dakikada nasıl verirsin?” ifadeleriyle eleştiride bulundu.

"DEĞDİ Mİ HOCAM"

Uğur Karakullukçu ise yaptığı eleştiride, “Efe ve Ziyech'in ne işi var sahada? Ziyech'e en uzak maç... Efe'nin tecrübe kazanacağı en son maç... Okan Hocam, Malmö maçını tamamlayalım Efe ve Ziyech Ajax maçında 11 oynat! Maçın bitimine uzatmayla 7 dakika kalmış, 7 dakika için değdi mi hocam, Ajax deplasmanında iddialı maç oynamaya!" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.