Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi! Berkan Kutlu'dan flaş hamle

Galatasaray'da gündem orta saha transferine çevrildi. Lucas Torrerira'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da maaş bütçesini açmak için art arda hamleler geliyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimleri takımdan gönderecek sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'ın Başakşehir'den transfer etmek istediği Berkay Özcan için sarı-kırmızılı ekip Berkan Kutlu'yu takasta kullanmayı planlıyor. Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Berkan, bu haberin ardından Instagram hesabından Galatasaray ibaresini sildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum