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Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi! Berkan Kutlu'dan flaş hamle

03.08.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yapılan yeni transferlerin ardından orta saha mevkisinde oyuncu çokluğu yaşanmaya başladı. Okan Buruk'un kadrosunda düşünmediği Berkan Kutlu'nun Başakşehir'e verileceği iddia edilmişti. Başakşehir'de forma giyen Berkay Özcan'ı kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu transferde Berkan Kutlu'yu takasta kullanmayı planlıyor.

Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi! Berkan Kutlu'dan flaş hamle
Berkan Kutlu

Berkan Kutlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gündem orta saha transferine çevrildi. Lucas Torrerira'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'da maaş bütçesini açmak için art arda hamleler geliyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimleri takımdan gönderecek sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'I HESABINDAN SİLDİ

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Galatasaray'ın Başakşehir'den transfer etmek istediği Berkay Özcan için sarı-kırmızılı ekip Berkan Kutlu'yu takasta kullanmayı planlıyor. Okan Buruk'un performansından memnun kalmadığı Berkan, bu haberin ardından Instagram hesabından Galatasaray ibaresini sildi.


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Anahtar Kelimeler:
Berkan Kutlu galatasaray
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