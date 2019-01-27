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Sosyal medya İzmir ve Manisa'daki depremi konuşuyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
GÜNDEM  | 27.01.2019 07:47 | Son Güncelleme

Manisa ve İzmir'de art arda yaşanan depremler korkuttu. Sosyal medyada 'deprem' etiketi kısa sürede trend topic oldu, vatandaşlar duygularını dile getirdi.

Önce Manisa, ardından İzmir depremle sarsıldı. İlk olarak Manisa'da saat 06.15’de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.

Manisa'nın ardından İzmir’in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken 'deprem' etiketi kısa sürede gündem oldu.

İşte bazı paylaşımlar;

Manisa ve İzmir'deki depremler Twitter'da gündem oldu

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Anahtar Kelimeler:
izmir Manisa deprem Twitter

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