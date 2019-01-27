Sosyal medya İzmir ve Manisa'daki depremi konuşuyor

Önce Manisa, ardından İzmir depremle sarsıldı. İlk olarak Manisa'da saat 06.15’de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.
Manisa'nın ardından İzmir’in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken 'deprem' etiketi kısa sürede gündem oldu.
İşte bazı paylaşımlar;
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