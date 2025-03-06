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Sosyal medya karıştı! Herkesin tanıdığı o isimden skandal sözler: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.03.2025 18:50
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Daha önce Süper Lig'de Sivasspor'da da Teknik Direktörlük görevi yapmış olan ve kariyerine Amedspor'da devam eden Servet Çetin'in hakemler için söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Sosyal medya karıştı! Herkesin tanıdığı o isimden skandal sözler: Bazı hakemler dayağı hak ediyor

Amedspor Teknik Direktörü Servet Çetin, katıldığı bir programda hakem hatalarıyla ilgili konuştu. Çetin'in hakemleri eleştirirken kullandığı bir cümle ise büyük tepkilere neden oldu.

Servet Çetin'in sözleri şu şekilde:

Hakemler kesinlikle hiçbir şeyi hak etmiyorlar. Bu paraları hak etmiyorlar. İnsanların alın teriyle oynuyorlar. O yüzden inşallah bütün hakemler revize olur. Bütün maçları yabancı hakemler yönetir.

'AMEDSPOR'UN PUAN ALMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

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Hakemler bilerek Amedspor'un puan almasını engellemeye çalışıyorlar. Ankaragücü maçında kazandık, iyi bir performans gösterdik. Amedspor geliyor dediler, bir dokunalım dediler. Başladılar iki üç hafta dokunmaya. Özellikle İstanbul takımlarına karşı bu durum başımıza geliyor.

SKANDAL SÖZLER

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"Hakem dövenleri, hakeme şiddet uygulayanları kınıyoruz ancak saha kenarında kendimi zor tutuyorum. Yani insanların da bir sabrı var. Bazı hakemler gerçekten dayağı hak ediyor"

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Hakem TFF 1. Lig son dakika amedspor
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