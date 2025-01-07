Sosyal medya onu konuşuyor! Tam 23 kilo verdi: Son halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

TikTok'ta "aysefalanfilannn" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 88 kilodayken dengeli beslenmeyle birlikte kilo verme sürecine girdi.

88 kiloyken pembe bir elbiseli bir videosunu paylaşan genç kadın 23 kilo verdikten sonra aynı elbiseyi giyerek kamera karşısına geçti. O anlara ise “yaşadığım hissiyatı size anlatamam” notuyla paylaşım yapan kadın kamerada kendisini aynı elbiseyle görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen evrim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olduğuna inanamadım" yorumunda bulundu.