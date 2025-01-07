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  4. Sosyal medya onu konuşuyor! Tam 23 kilo verdi: Son halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Sosyal medya onu konuşuyor! Tam 23 kilo verdi: Son halini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

07.01.2025 15:40
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 15:40
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TikTok'ta "aysefalanfilannn" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yaşadığı değişimiyle sosyal medyada gündem yarattı. Tam 88 kilo olan genç kadın dengeli beslenme sayesinde 23 kilo verdiğini söyledi. Genç kadının son halini takipçileriyle paylaştığı gönderisi kısa sürede viral olmayı başardı.

TikTok'ta "aysefalanfilannn" kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 88 kilodayken dengeli beslenmeyle birlikte kilo verme sürecine girdi.

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88 kiloyken pembe bir elbiseli bir videosunu paylaşan genç kadın 23 kilo verdikten sonra aynı elbiseyi giyerek kamera karşısına geçti. O anlara ise “yaşadığım hissiyatı size anlatamam” notuyla paylaşım yapan kadın kamerada kendisini aynı elbiseyle görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

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O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen evrim" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek olduğuna inanamadım" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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