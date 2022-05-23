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Sosyal medya onu konuşuyor! Zehra Güneş...

23.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zehra Güneş önderliğindeki VakıfBank kadın voleybol takımı dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı. CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank ile 5. şampiyonluğunu kazanan Zehra Güneş ve arkadaşları, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdi. İşte o dev başarının detayları...

Sosyal medya onu konuşuyor! Zehra Güneş...

Zehra Güneş ve VakıfBank kadın voleybol takımı bu sezon oynadığı 5 müsabakada da şampiyon olmayı başardı. Bugün oynadığı CEV Şampiyonlar Ligi finalini de kazanmayı bilen VakıfBank bu kupayı 5. kez müzesine götürerek dünya rekorunu kırmış oldu.

ZEHRA GÜNEŞ VE ARKADAŞLARI TARİHE GEÇTİ

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İtalyan antrenör Giovanni Guidetti önderliğinde 14. sezonunu geriden bırakan VakıfBank başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Türkiye ve Dünya şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Imoco Volley Conegliano'yu 3-1 devirerek CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonu oldu.

Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluğu ile "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" konumunda. Bu başarısının yanında VakıfBank, 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanının da sahibi oldu.

TÜRK KADININ GÜCÜNÜ TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİLER

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VakıfBank bu sezon sırasıyla Spor Toto Şampiyonlar Kupası, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde de şampiyonluk yaşamıştı.

Kadın voleybolunun en başarılı kulübü olmayı başaran VakıfBank Spor Kulübü, 35 yılda 36 kupa kazanarak bir başka rekorun daha sahibi oldu.

VakıfBank, kazandığı 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası), 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Cup ve 1 CEV Top Teams kupasıyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' konumunda yer alıyor.

İLKLERİN TAKIMI VAKIFBANK

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VakıfBank, kadın voleybolunda ilkleri başararak hem Türkiye hem de dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sarı-siyahlılar 2011 yılında CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 'İlk Türk Takımı' unvanını ile 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında da Şampiyonlar Ligi'ni namağlup kazanan tek takım olma başarısını gösterdi.

İLKLERİN VE ENLERİN TAKIMI OLDULAR

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VakıfBank, Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ise 2013, 2017, 2018 ve 2021 yıllarında namağlup şampiyon olarak, 'Kupayı en çok kazanan takım' konumunda yer alıyor.

Bu başarının yanında ayrıca sarı-siyahlar; dört altın, bir gümüş, iki bronz madalyayla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 'En çok madalya kazanan takım' olma başarısı ile de yine rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

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CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
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VakıfBank
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