Sosyal medya yıkıldı! Ahmet Çakar açıkladı... ''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de gündem teknik direktörün kim olacağı... Medyada birçok isim gündeme gelirken Sarı-Lacivertli yönetim henüz kararını verdi. Ali Koç ve ekibinin hedefi ikinci yarıda oynanacak ilk maçta takımın başında hocanın olması...

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: HAYIRLI OLSUN

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'nin başına geçtiğini açıkladı. Çakar, "Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun" dedi. Bu paylaşımın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan bu paylaşım gündeme oturdu.

"BU KADAR iSTEYEN VAR MI?"

Yılmaz Vural, “Sahadan çıkarken neredeyse yürüyemeyecek haldeler. Bunları aşabilmek hakikaten kolay değil. Yılmaz Vural bunları aşar. Fenerbahçe teknik direktörlüğünü bu kadar isteyen bir adam gördünüz mü hiç? ali başkan yanlış yapmazsın. Türkiye’de bir işe bu kadar talip bir adam gördünüz mü? Ben bu işin eğitimini aldım. Kariyerimde Başbakanlık Kupası kazandım, alt ligden üst lige 5 takım çıkardım. Kendime güveniyorum." demişti.

"BİZDE O CESARET VAR"

Vural, "Bizde o cesaret var Allah’a şükür. Kendime, bilgime liderliğime güveniyorum. Bu işi yaparım diyorum, Yaptık kardeşim her yerde yaptık. Şampiyonluk istemiyorlardı, oradan küme düşme diyorlardı.” ifadelerini kullanmıştı.

