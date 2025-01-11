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Sosyal medyada akılalmaz olay! Sahte peygamber ‘@AllahaDavet’ Youtube kanalından insanları "itaate" çağırdı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 13:23
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Eylül Ecem Zal, YouTube’da sözde peygamberliğini ilan etti! "Ben Allah’ın Resulüyüm" diyerek izleyenleri dehşete düşüren Zal, “Bana itaat edin” çağrısı yaptı. Avukatlık mesleğini bırakıp şeriatçı söylemleriyle dikkat çeken Zal, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada akılalmaz olay! Sahte peygamber ‘@AllahaDavet’ Youtube kanalından insanları "itaate" çağırdı

Sosyal medyada her şeyi ve her türlü insanı görmek mümkün. Paylaşılan bazı video ve fotoğraflar ise hayret verici. İşte onlardan bir tanesi de bu video. Eylül Ecem Zal isimli bir kadın YouTube hesabından paylaştığı içerikle sosyal medyada gündem oldu.

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'GÜVENİLİR BİR RESULÜM'

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zal, daha önce avukatlık mesleğini şeriata uygun olmadığı gerekçesiyle bıraktığını açıklamıştı. Şimdi de Youtube hesabında paylaştığı videoda “Bana itaat edin” diyen Zal, 'Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir Resulüm' ifadelerini kullandı.

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SÖYLEMLERİ ŞAŞKINLIK UYANDIRICI CİNSTEN OLDU

Zal, avukatlığı bıraktığını "Rabbimden gelen apaçık beyineler sonucunda tağuta kulluk etmekten uzaklaşarak Rabbime teslim oluyorum. Allah'ın kurallarının anılmadığı bir sistemde avukatlığı bırakıyorum." sözleriyle açıklamıştı.

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2 BİNİ AŞKIN ABONESİ VAR!

‘@AllahaDavet’ isimli YouTube hesabından 2 bini aşkın abonesi bulunan Zal, peygamberliğini ilan etti. Allah’ın Resulü olduğunu iddia eden Zal, 'Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir Resulüm. Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ben sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığım alemlerin Rabbi’ne aittir' ifadelerini kullandı.

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UTANMADAN BİR DE HAKARET ETMİŞ

Zal, YouTube hesabından ilk olarak 1 sene önce video paylaştı. Bir videosunda ise Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Eylül Ecem Zal, "Mustafa Kemal Atatürk gibi eser sahipleri binalarıyla beraber cehenneme sürülecektir" demişti. Ancak Zal söylemlerine rağmen herhangi bir ceza almadı.

Anahtar Kelimeler:
youtube sosyal medya Avukat
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