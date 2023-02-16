Sosyal medyada gündem oldu! Nihat Hatipoğlu Murat Yıldırım'ın sözünü mü kesti? Dikkat çeken sözler

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 depremzedelere yardım için bir ortak yayın yaparak bağış topladı. Bir süre yayında sunucu olan Nihat Hatipoğlu, telefonla yardım toplayan oyuncu Murat Yıldırım konuşurken sözünü kesince sosyal medyada gündem oldu.

MURAT YILDIRIM NE DEDİ?

Yıldırım, kendisine söz hakkı verildiğinde şu ifadeleri kullandı: "Bugün yardım toplayacağız, toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız, az önce de söyledim ben bunu, diğer bir şeyi de belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Unutmak da bizim yaptığımız şeylerden bir tanesi."

Murat Yıldırım'ın konuşması devam ederken Hatipoğlu, "Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz" demişti.

NİHAT HATİPOĞLU'NA TEPKİ GELİNCE...

Bazı sosyal medya kullanıcılar "Murat'ın sözünü kesti" deyince Nihat Hatipoğlu'ndan açıklama geldi.

Ünlü ilahiyatçı açıklama yaparak "Dostlar programda bağış toplarken stüdyoda aynı anda birden fazla konuk telefonda olduğu için içeride Murat Yıldırım kardeşimin sesini duymadım. Duysaydım böyle bir ses kesme problemi olmazdı. Kasti bir şey asla olmaz. Yanlış anlamadan dolayı bilgilendirmek istedim" dedi.



