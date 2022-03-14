YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası

Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası

14.03.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kendisini kadın olarak tanıttığı kişiyi dolandıran sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyada tanıştığı kişiye kendisini kadın olarak tanıtıp, "73 yaşındaki biriyle zorla evlendirileceğini" söyleyerek 984 lirasını alan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, sanık O.C.A Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki O.A. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık O.C.A. savunmasında, bir sosyal medya sitesinde kadın ismiyle yazıştığı kişiden şaka amaçlı para istediğini, bu kişinin istediği parayı göndermesi üzerine çok şaşırdığını belirtti.

Parayı iade istediğinde ise müştekinin kendisinden 5 bin lira istediğini öne süren O.C.A, pişman olduğunu ve beraatini talep ettiğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığa "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 1640 lira adli para cezası verdi.

- Olay

Müşteki O.A, 2 Ağustos 2021'de bir sosyal medya sitesinde, sanık O.C.A. tarafından oluşturulan "Hilal Köstek" adlı hesapla iletişime geçmiş, sanık kendisini "Kanada'da halasının yanında kalan yetim ve öksüz bir kız" olarak tanıtıp, 73 yaşındaki biriyle evlendirileceğini söyleyerek, sahte kimlik belgesi göndermiş ve müştekiden yardım için uçak bileti parası istemişti.

Kendisine verilen, sanığa ait banka hesabına 984 lira gönderen müşteki, daha sonra uçak bileti kayıtlarının sahte olduğunu öğrenince şikayetçi olmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyorSebze meyve atıkları "özel eller"de yemek ve tatlıya dönüşüyor
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybettiTürkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Ağrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktıAğrı Dağı'nın "esrarengiz fare"leri baharın gelişiyle yuvalarından çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 14 Mart Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
12:52
İkindi
16:12
Akşam
18:50
Yatsı
20:07

Kayseri Nöbetçi Eczaneler14 Mart Pazartesi

Fazilet Eczanesi
Melikgazi
İldem Eczanesi
Melikgazi
Korkmaz Eczanesi
Kocasinan
Mimoza Eczanesi
Kocasinan
Selam Eczanesi
Kocasinan
Akasya Eczanesi
Talas
Akın Eczanesi
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü spikerle aşk yaşadığı iddiası gündemde

Ünlü spikerle aşk yaşadığı iddiası gündemde

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Kendisi servet kazanıyor! Kocasının maaşını açıklayınca...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.