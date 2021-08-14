YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

14.08.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Sosyal medyada provokatif paylaşım yaparak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği öne sürülen zanlı Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada yayımladığı provokatif videoyla halkı kin ve düşmanlığa sevk eden şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şahsın Gaziantep'te geçici koruma statüsündeki M.M. olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermişSel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermiş
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Gaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldüGaziantep’te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Gözaltı Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:10
Sabah
05:39
Öğle
12:40
İkindi
16:25
Akşam
19:31
Yatsı
20:55

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Elit Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Kutsal Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Yancar Eczanesi
Sehitkamil
Akkent Demet Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.