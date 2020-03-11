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Sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme

Sosyal medyada tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, sosyal medyada tartıştığı genç tarafından bıçakla yaralandı.

Celilcan İ. (18) ile sosyal medyada tartıştığı Hakan T, Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki çay ocağı önünde karşılaştı. Burada bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başlayan taraflar kavga etmeye başladı.

Kavgada darbedilen Celilcan İ. yanında bulunan bıçakla Hakan T'yi yaraladı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Celilcan İ, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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