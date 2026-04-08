Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Sosyal medyada tepki yağdı: Ölen köpeğini dondurdu!

Genç kadın, tümör nedeniyle kaybettiği köpeğini dondurarak saklama kararı aldı. Kararı sosyal medyada paylaşmasıyla büyük tartışma konusu oldu. Kimileri bunu olağan görürken, kimileri “yasla yüzleşmekten kaçamazsın” diyerek sert tepki gösterdi.

Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de yaşayan bir içerik üreticisinin, hayatını kaybeden köpeğini dondurarak saklaması sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

“ONU KAYBETMEK İSTEMEDİM”

Los Angeles’ta yaşayan Karagan, “Baby” isimli köpeğini tümör nedeniyle kaybettikten sonra sıra dışı bir karar aldı. Köpeğini gömmek ya da yakmak yerine, yaklaşık 2 bin 600 sterlin ödeyerek dondurarak saklama yöntemini tercih etti.

Karagan, bu kararın tamamen duygusal olduğunu belirterek, “Baby benim ruh eşimdi. Onu tamamen kaybetmek istemedim. Hep benimle olmasını istedim” dedi.

“İLK BAŞTA AĞLADIM AMA ALIŞTIM”

Sevdiği dostunu bu şekilde görmekte ilk başta zorlandığını söyleyen genç kadın, zamanla bunun yas sürecine yardımcı olduğunu savundu. Karagan, “İlk gördüğümde ağladım. Farklı bir formdaydı ama zamanla alıştım. Bu şekilde onun bir anda benden kopmadığını hissediyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Karagan’ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar durumu sert sözlerle eleştirdi. Bir kullanıcı, “Bu yas değil, kaçış. Acıyla yüzleşmek gerekir” derken, bir diğeri “Bu tamamen bencilce” yorumunu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
köpek dondurma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.