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Sosyal medyadaki koronavirüs çaresi iddialarına dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Koronavirüs sosyal medyanın da gündeminde. Koronavirüsten koruduğu, belirtilere iyi geldiği iddia edilen çok sayıda bilgi paylaşımı yapılıyor. Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş ise, "Sosyal medyada yayınlanan tıbbi bilgilerin çoğunluğu çöp bilgi" dedi.

Sosyal medyadaki koronavirüs çaresi iddialarına dikkat

Sosyal medyada sumak suyunun koronavirüse iyi geldiğinin iddia edildiği paylaşım için iFitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş, "Böyle zamanlarda aslı astarı olmayan pek çok bilgi dolaşmaya başlar. Sumak çok etkili bir bitkidir. Sumağı bol bol tüketin ama sumağı mucizevi bir bitki olarak görmeyin" diye konuştu.

'SUİSTİMALLERDEN UZAK DURUN'

Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş sosyal medyada paylaşılanlara dikkat edilmesi ve paylaşan kişinin konu hakkında uzman olup olmadığına bakılması gerektiğini belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan tıbbi bilgilerin çoğunluğu çöp bilgi. Dolayısıyla sosyal medyada takip ettiğiniz insanlara dikkat edin lütfen. Konunun uzmanı olmayan kimsenin söylediklerine inanmayın. Konunun uzmanı olan kişinin söylediklerini bile akıl süzgecinden geçirin. Böyle zor günlerde çok fazla çöp bilgi çıkar, suiistimal eden olur. Bunların her birinin bir art niyeti vardır. Suistimallerden uzak durun. Edindiniz her bilgiyi akıl süzgecinden geçirin ve sadece konunun uzmanlarına güvenin" dedi.

'SUMAĞI MUCİZEVİ BİR BİTKİ OLARAK GÖRMEYİN'

Sosyal medyada sumak suyunun koronavirüse iyi geldiğinin iddia edildiği bir video paylaşıldı. Video ile ilgili de konuşan Aktaş, "Böyle zamanlarda aslı astarı olmayan pek çok bilgi dolaşmaya başlar. Sumak çok etkili bir bitkidir. Sumağı bol bol tüketin ama sumağı mucizevi bir bitki olarak görmeyin" diye konuştu. Aktaş bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için de tavsiyelerde bulundu. Aktaş, "Virüsten korkmayın, bağışıklığın düşük olmasından korkun. Maskelere para vermeyin. Sizi koruyacak en iyi maske, kendi bağışıklık sisteminiz. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaya çalışın. İşlenmiş gıdaların hepsinden uzak durun. Hamur işi tüketmeyin. Makarnalar sizi koronavirüsten korumaz. Onun yerine bol bol turşu yiyin, ev sirkesi, ev yoğurdu tüketin. Bol bol paça çorbası, kemik suyu, zeytinyağı ve bol, kavrulmamış kuru yemiş tüketin" tavsiyesinde bulundu.

'HEM WHATSAPP GRUPLARINA HEM TWİTTER'A BÖYLE ŞEYLER ÇOK GELİYOR'

Sosyal medyadaki videolara inanmadığını söyleyen Hale Haşimoğlu, "Hiç inanmıyorum öyle videolara. Dünya Sağlık Örgütü söylemeden bir şeye güvenmiyorum. Sağlık Bakanlığından takip ediyorum bilgileri. Bu konularda daha çok okumak, uzman kişilerin görüşlerini almak gerekiyor. Hem Whatsapp gruplarına hem Twitter'a böyle şeyler çok geliyor" dedi.

Sosyal medyada uzman kişileri takip etmeye dikkat ettiğini söyleyen Ali Yanmış da, "İnsanlar artık biliyor sosyal medyada yanlış şeylerin yayıldığını. Dikkat etsinler, takip etmesinler. Benim Twitter'da takip ettiğim belirli kişiler var onlar da uzman, bilim insanı, kurul üyeleri. Genelde onları takip ediyorum" diye konuştu.

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