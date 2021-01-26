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Sosyal medyadan çocuk istismarına adli kontrol

26.01.2021 22:32 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan çocuk istismarına adli kontrol

Samsun’da sosyal medya hesapları üzerinden ’çocuk istismarı içeren görüntü alım satımı yaptığı’ ileri sürülen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde ikamet eden İ.D.’nin (45) sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahıslara çocuk istismarı içerikli görüntü sattığını ve bu şahıslardan yine para karşılığı görüntü aldığını tespit etti.

Samsun’da sosyal medya hesapları üzerinden ’çocuk istismarı içeren görüntü alım satımı yaptığı’ ileri sürülen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi’nde ikamet eden İ.D.’nin (45) sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahıslara çocuk istismarı içerikli görüntü sattığını ve bu şahıslardan yine para karşılığı görüntü aldığını tespit etti. Polis, bu sabah İ.D.’nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.D.’nin polis takibine yakalanmamak için değişik uygulamalar ve farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi. İ.D.’nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan İ.D. bugün samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.D. adli kontrol şartıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme İ.D.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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