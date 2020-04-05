YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Sosyal medyadan koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 30 kişiye para cezası

Sosyal medyadan koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 30 kişiye para cezası

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.04.2020 16:03 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 30 kişiye para cezası

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evin avlusunda toplanan 30 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, bir evin avlusunda toplanan çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiklerini belirledi.

Ekiplerce adrese düzenlenen operasyonda avludaki çoğu kişinin ayrıldığı tespit edildi.

Sosyal medya paylaşımlarından evin avlusunda bulundukları belirlenen 30 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Avludaki diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ilçe kırsalındaki Narlıova Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden 3 kişiye de sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Günün en acı karesi! Günün en acı karesi!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
Anahtar Kelimeler:
Akçakale Para Cezası Sosyal mesafe Şanlıurfa toplanan grup

En Çok Okunan Yerel Haberler

Havza’da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor

Havza’da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Çağrı merkezi değil çare merkezi

Çağrı merkezi değil çare merkezi

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Korona virüs nedeniyle 5 semt pazarı kapatıldı

Baro Başkanı Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Baro Başkanı Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez’de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:35
Sabah
05:58
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:58
Yatsı
20:15

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Bal Eczanesi
Merkez
Çadırcı Eczanesi
Merkez
Demetin Eczanesi
Merkez
Pınarbaşı Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Çalışkan Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfalı 10 yaşındaki Avaşin'e Kaymakam Aktaş'tan oyuncak hediyesi

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.