SPOR

Sosyal medyadan Mbaye Diagne tepkisi

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.02.2019 07:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 21.haftasında oynanan Galatasaray Trabzonspor maçına sahne oldu. Maçta galibiyete uzanan sarı kırmızılı takımın ilk golünü yeni transferi Diagne kaydetti. Futbolseverler, Senegalli yıldızın saçını tepki gösterdi. Öte yandan 21. golünü kaydeden tecrübeli forvetin, Fenerbahçe'nin gol sayısını 1 adım yaklaştığı belirtildi.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve ilk golünü atan Mbaye Diagne, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

İşte yapılan paylaşımlar

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Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne Galatasaray Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

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