Sosyal medyadan Mbaye Diagne tepkisi

Galatasaray'ın Trabzonspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve ilk golünü atan Mbaye Diagne, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.
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