Sosyal medyadan taraftarı tehdit etmişti! Göztepe'den Gugeshashvili için olay karar

Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayan Göztepe, mücadeleden 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında kalesinde 4 gol gören Luka Gugeshashvili, ikinci yarıda yerini Mateusz Lis’e bıraktı.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gürcü kaleci, kendisine yönelik eleştirilere sert tepki gösterdi. Taraftarlara yönelik kullandığı ifadeler kısa sürede gündem olurken, Gugeshashvili’nin paylaşımında tehdit olarak yorumlanan sözlere de yer vermesi dikkat çekti.

GUGESHASHVİLİ’DEN TARAFTARLARA SERT TEPKİ

Göztepe’nin Gaziantep FK karşısındaki farklı yenilgisi sonrasında eleştirilerin hedefindeki isimlerden biri olan Gugeshashvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mücadelesinin ve karakterinin sorgulanamayacağını savundu.

Gürcü kaleci paylaşımında “Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de.

Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz. Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildir.Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var.” ifadelerini kullandı.

“BİR GÜN MUTLAKA KARŞILAŞACAĞIZ”

Paylaşımının devamında Göztepe formasını giydiği süre boyunca kulübün armasını savunduğunu belirten Gugeshashvili, sosyal medya üzerinden kendisini eleştirenlere yönelik daha sert ifadeler kullandı.

Gürcü futbolcu, mesajının devamında “Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı.

Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.

Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...” sözlerini kullandı.

GÖZTEPE'DEN DİSİPLİN KARARI

Gugeshashvili’nin paylaşımının ardından yaşanan tartışmalar üzerine Göztepe yönetimi harekete geçti. İzmir temsilcisi, deneyimli kaleci hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, süreç tamamlanana kadar Gugeshashvili’nin takım çalışmalarından ayrı tutulacağı belirtildi.

TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK

Göztepe’nin açıklamasında “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verildi.