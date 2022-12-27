Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Siyahi çocuğu tekme tokat havuzdan attılar... “Sadece beyazlar girebilir”

Güney Afrika’da bir siteye ait olduğu iddia edilen havuzda çekilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Havuza giren siyahi çocuklar ırkçılık söylemleriyle karşı karşıya kalarak iki adamın tarafından darp edildi. Ortalık bir anda karışırken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“SADECE BEYAZLAR GİREBİLİR”

Havuzdakilerin siyahi çocuğu havuzda attığın anlarda “Sadece beyazlar girebilir” diyerek bağırdığı duyuldu. Çocuğun boğazını sıkarak tekmeleyen kişi “Burası bize özel” diyerek çocukları kovmak istedi.