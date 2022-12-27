Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Siyahi çocuğu tekme tokat havuzdan attılar... “Sadece beyazlar girebilir”

Sosyal medyadan tepki çeken görüntüler! Siyahi çocuğu tekme tokat havuzdan attılar... “Sadece beyazlar girebilir”

27.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler bir anda tepkilere neden oldu. Güney Afrika’da çekildiği iddia edilen görüntülerde havuzda oynayan siyahi çocuklara yönelik yapıla şiddet büyük tepki çekti. İki adamın havuzun sadece kendilerine ait olduğunu söyleyerek siyahi çocukları tekme tokat havuzdan atması kullanıcılardan tepki topladı.

Güney Afrika’da bir siteye ait olduğu iddia edilen havuzda çekilen görüntüler sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Havuza giren siyahi çocuklar ırkçılık söylemleriyle karşı karşıya kalarak iki adamın tarafından darp edildi. Ortalık bir anda karışırken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“SADECE BEYAZLAR GİREBİLİR”

3

Havuzdakilerin siyahi çocuğu havuzda attığın anlarda “Sadece beyazlar girebilir” diyerek bağırdığı duyuldu. Çocuğun boğazını sıkarak tekmeleyen kişi “Burası bize özel” diyerek çocukları kovmak istedi.

İlginizi Çekebilir

Böyle sunum görülmedi! Poşetle getirdi, masanın ortasına döktü

Böyle sunum görülmedi! Poşetle getirdi, masanın ortasına döktü

 Yarı çıplak kovalamaca! İç çamaşırıyla dışarı fırladı

Yarı çıplak kovalamaca! İç çamaşırıyla dışarı fırladı

 Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm cinsel hayatınızı elinizden alabilir! ''Porno izlemek...''Tüm cinsel hayatınızı elinizden alabilir! ''Porno izlemek...''
Tanga Noel Baba kostümüyle eski günlerine taş çıkarttıTanga Noel Baba kostümüyle eski günlerine taş çıkarttı
Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke ettiHastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti
Anahtar Kelimeler:
ırkçılık güney afrika siyahi

En Çok Okunan Trend Haberler

12 karısından 102 çocuğu var! “Artık tahammül edemiyorum”

12 karısından 102 çocuğu var! “Artık tahammül edemiyorum”

Yarı çıplak kovalamaca! İç çamaşırıyla dışarı fırladı

Yarı çıplak kovalamaca! İç çamaşırıyla dışarı fırladı

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Sosyal medya onu en ateşli çiftçi seçti! Paylaşımları olay oldu

Sosyal medya onu en ateşli çiftçi seçti! Paylaşımları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.