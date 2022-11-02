Seyirciler durmaları için yalvarırken aldırış etmediler! Saç saça baş başa kavga ettiler... Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu

Avustralya'daki bir at yarışı etkinliği sırasında bir grup kadın, seyircilerin durmaları için onlara yalvarmasına rağmen korkunç bir kavgaya karıştı. Olayın Brisbane'de ülke genelindeki yarış etkinliklerini içeren Bahar Yarış Karnavalı kapsamında gerçekleştiğine inanılıyor. Kavganın ismi açıklanmayan yeşil elbiseli bir kadının diğerine diz atmasıyla başladığı belirtildi.

AYRILMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Kavganın şiddetinin artması üzerine güvenlik görevleri araya girerek kadınları sakinleştirmek istedi. Ancak birbirlerinin üzerine koşarak yuvarlanan ve tekmelerle cevap veren kadınları sakinleştirmek mümkün olmadı.