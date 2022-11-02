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  4. Seyirciler durmaları için yalvarırken aldırış etmediler! Saç saça baş başa kavga ettiler... Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu

Seyirciler durmaları için yalvarırken aldırış etmediler! Saç saça baş başa kavga ettiler... Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu

02.11.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da her yıl gerçekleşen Melbourne Kupası ilginç anlara sahne oldu. Avustralya'nın en ikonik at yarışı kapsamında etkinlikler düzenlenirken Avustralya Bahar Yarış Karnavalı'nda bir grup kadın kavgaya tutuştu. Seyircilerin yalvarmasına ve engellemek için araya insanların girmesine rağmen kadınlar saç saça baş başa kavga etti. O anlara ait görüntüler herkesi şaşırttı.

Avustralya'daki bir at yarışı etkinliği sırasında bir grup kadın, seyircilerin durmaları için onlara yalvarmasına rağmen korkunç bir kavgaya karıştı. Olayın Brisbane'de ülke genelindeki yarış etkinliklerini içeren Bahar Yarış Karnavalı kapsamında gerçekleştiğine inanılıyor. Kavganın ismi açıklanmayan yeşil elbiseli bir kadının diğerine diz atmasıyla başladığı belirtildi.

AYRILMAYA ÇALIŞTILAR AMA...

Kavganın şiddetinin artması üzerine güvenlik görevleri araya girerek kadınları sakinleştirmek istedi. Ancak birbirlerinin üzerine koşarak yuvarlanan ve tekmelerle cevap veren kadınları sakinleştirmek mümkün olmadı.
Queensland Polisi'nden yapılan açıklamada, "Bölgede polisin çağrıldığı herhangi bir buna benzer olay rapor edilmedi. Kavga konusunda araştırmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya at yarışı kavga melbourne city

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