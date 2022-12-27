Sokak ortasında yarı çıplak kovalamaca! Hırsızların evine girmeye çalıştığını fark eden adam iç çamaşırıyla dışarı fırladı

Avustralya'nın Gold Coast kentindeki evinde uyuduğu sırada dışarıdan sesler geldiğini fark eden Steve Middleton isimli adam hırsız çetesini adeta püskürttü. Sabaha karşı saatlerinde yatağında çıplak bir şekilde uyuduğunu dile getiren Middleton ilk başta seslere aldırış etmese de dikkatli bir şekilde baktığında evine girmeye çalışan hırsızları fark etti. Acele bir şekilde iç çamaşırını giyerek kendisini sokağa atan Middleton hareketli bir tartışmaya girişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hırsızlarla kavgaya tutuşan Middleton, “Uyandığımda perdenin arkasında biri olduğunu fark ettim. Arabanın içinden çıkan bir başka kişiyi daha gördüğümde hırsız olduklarını aldım. ‘Kahretsin soyuluyoruz’ diyerek kendimi sokağa attım. Çıplaktım bu yüzden hemen iç çamaşırımı giydim” dedi.

İki çocuk babası Middleton, durumu polise haber vermesinden sonra olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis güvenlik kamerasından hırsızların kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.