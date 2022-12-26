Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya bu sunumu konuşuyor! Garson poşetle getirdiği yemeği masanın ortasına döktü

Sosyal medya bu sunumu konuşuyor! Garson poşetle getirdiği yemeği masanın ortasına döktü

26.12.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’nın Utrecht şehrindeki bir balık restoranının müşterilerine yaptığı sunum sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyanın konuştuğu sunumda garson poşet içindeki yemeği getirerek masanın ortasına döktü. O anlar sosyal medyada günün konuşulan konularından biri haline geldi.

Hollanda’nın Utrecht şehrindeki son derece lüks bir balık restoranının müşterilerine yemek servisi için tercih ettiği yöntem görenleri şaşkına çevirdi. Garson yemek siparişlerini poşetle getirerek müşterilerin masasının ortasına döktü. Masada tabak bulunmaması ise dikkatleri gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

1

Balık restoranının sunumunu eleştirenlerin yanında durumu destekleyen sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları sunum şeklinin Asya ülkelerinde ve Filipinlerde yaygın olduğunu dile getirerek destekledi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uygulamayı hijyenik bulmadığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir

Helikopterle taşındılar! “Refah seviyesi o kadar yüksek ki...”

Helikopterle taşındılar! “Refah seviyesi o kadar yüksek ki...”

 “Elfida” performansı olay oldu! Haluk Levent kayıtsız kalamadı

“Elfida” performansı olay oldu! Haluk Levent kayıtsız kalamadı

 Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

Herkesten saklayarak izledi! Camdaki yansıma ele verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çektiVajinasında öyle bir şey unuttu ki! Tam 2 yıl boyunca çile çekti
Ona hâlâ yaz! Tanga mayosuyla sörf yaptı... Beğeni butonu çöktüOna hâlâ yaz! Tanga mayosuyla sörf yaptı... Beğeni butonu çöktü
“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme“Prevezervatif kullanırsan...” sözü gündem yaratmıştı! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Hollanda deniz mahsülleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Bebek telsizi ele verdi! Eşinin onu aldattığını fark edince...

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Hastanede MRI cihazında seks yaptılar! Görüntüler şoke etti

Tam 362 kiloydu! Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

Tam 362 kiloydu! Değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi

Çıplak Noel takvimi! Kocasından hediye seks oyuncaklarıyla...

Çıplak Noel takvimi! Kocasından hediye seks oyuncaklarıyla...

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.