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  4. Sosyal medyanın dünyaca ünlü fenomenleri Bodrum’a geliyor

Sosyal medyanın dünyaca ünlü fenomenleri Bodrum’a geliyor

MUĞLA HABERLERİ  | 04.01.2020 18:26 | Son Güncelleme

Dünya’nın en ünlü sosyal medya fenomenlerini Bodrum’a getirmek için kolları sıvayan Prems kurucusu Akın Gürbulak turizm kentini daha iyi pazarmamayı planlıyor.

Sosyal medyanın dünyaca ünlü fenomenleri Bodrum’a geliyor

Dünya’nın en ünlü sosyal medya fenomenlerini Bodrum’a getirmek için kolları sıvayan Prems kurucusu Akın Gürbulak turizm kentini daha iyi pazarmamayı planlıyor. Türkiye’nin ve Bodrum’u tanıtacak olan projenin ilk aşaması tamamlandı.
Özellikle turizm ve hizmet sektörü için en önemli pazarlama kanalı olan sosyal medyayı en etkin şekilde kullanan kanalların influencerları ile yapılan işbirliği sağlandı. Özellikle Azerbeycan, Ortadoğu, Rusya, İngiltere ve bir kaç Avrupa ülkesindeki influencer ajansları ile yaptıkları işbirliği çalışmaları sayesinde Prems pek çok ülkeden influencer’ı Bodrum turu için Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Bodrum’un değil Türkiye’nin de tanıtımını yapacak olan Gürbulak sosyal medya sayesinde daha fazla kitleye ulaşılacağını vurguladı.
Prems kurucu ortaklarından Akın Gürbulak, pek çok influencerın ülkemizi ve tesisleri ziyaret ettiğini, tesislerde, yapacakları tanıtım ve paylaşımlar sayesinde ücretsiz konakladıkları ve tatil yaptıklarını, ancak bunun karşılığında çoğu zaman tesislerin yeterli geri dönüş alamadığını dile getirdi. Prems bu noktada, sosyal medya influencerlarının ziyaretleri öncesinde programa dahil olacak tesisler ile yapacakları toplantılar ile bu yeni jenerasyon tanıtımda maksimum fayda sağlamak için yeni bir sistem ile çalışacaklarını ekledi.
Özellikle sosyal medya ve itibar yönetimi konusunda yeni hizmet anlayışları ile dikkat çeken ajansın, en büyük özelliği hizmet verdikleri kurumlara aynı zamanda sosyal medya eğitimini de veriyor olmaları. Akın Gürbulak, iletişim ve etkinlik yönetimini sanat olarak değerlendirdiklerini, hedef kitleye yönelik içerik çalışması yaparken sanatçı titizliği ile çalışmak gerektiğini söyledi. Aynı zamanda sosyal medya ve itibar yönetiminde, en büyük rollerden birinin de kurum çalışanlarında olduğunu ve bu nedenle verdikleri hizmet içinde sosyal medya eğitimi vermenin başarıya giden en önemli özellik olduğunu vurguladı. Prems aynı zamanda iletişim ve etkinlik yönetimini ayrılmaz parçalar olarak gören ve bu hizmetleri bir arada veren sayılı ajanslardan biri.

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Merkez
Akdeniz Eczanesi
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Amiral Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Can Eczanesi
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Cihangir Eczanesi
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