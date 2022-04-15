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  4. Sosyal medyaya damga vurdu! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü

Sosyal medyaya damga vurdu! Oyuncu Serkan Keskin, 4 aylık hamile Demet Evgar'ın karnını öptü

15.04.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Evgar ve Serkan Keskin, Zeki Müren Gecesi'nde aynı sahneyi paylaştı. Sargılı koluyla dikkat çeken Keskin, konserin ilerleyen dakikalarında 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü.

Birbirinden ünlü isimler, 41. İstanbul Film Festivali'nin " Zeki Müren'de Bizi Görecek" sloganıyla yapılan partide sahneye çıktı. Serkan Keskin ve Demet Evgar, gecenin açılış konserini Zeki Müren'in 'Muhtacım' şarkısı ile yaptı. Sahnedeki uyumlu halleriyle izleyenleri eğlendiren ikili, büyük beğeni topladı.

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KARNINDAN ÖPTÜ

Serkan Keskin, bir ara 4 aylık hamile olan Demet Evgar'ı karnından öptü. İkilinin bu eğlenceli anları geceye damga vurdu. Sargılı koluyla dikkat çeken Serkan Keskin, bu durumu soran muhabirlere "İki gün önce yürürken ayağım kaydı, sırt üstü düştüm. Omzum çıktı" dedi.

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BEBEĞİNİN ADI BELLİ

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Evgar, 1 ay önce Levent Babataş ile nikah masasına oturdu. Hamile olan Evgar, sadece yakın çevresinin katıldığı düğün töreninde doyasıya dans etti. Şimdilerde 4 aylık hamile olan oyuncu, doğacak kızına Mavi adını koymayı düşünüyor.

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Demet Evgar Serkan Keskin
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