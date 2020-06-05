YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. "Sosyal mesafe"yle çöp topladılar

"Sosyal mesafe"yle çöp topladılar

ANTALYA HABERLERİ  | 05.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

"Sosyal mesafe"yle çöp topladılar

Antalya'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralına göre çöp topladı.

Muratpaşa Belediyesince tarihi Kaleiçi'nde çöp toplama etkinliği düzenlendi. İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal ile gönüllü çevreciler, Hadrian Kale Kapısı önünde toplandı.

Maske ve eldiven takarak, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye göre çöpleri toplayan grup, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Kaleiçi'den çalışma yaptı.

Belediye ekipleri de banklar, kamelyalar başta olmak üzere çöp toplanan bölgede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal da çevreye duyarlı olunması gerektiğini, farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Antalya Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:48
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:51
Akşam
20:20
Yatsı
21:56

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Arı Eczanesi
Muratpasa
Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Muz Eczanesi
Muratpasa
Gültalya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.