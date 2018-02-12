MAGAZİN

Sosyetede kira skandalı! Instagram'dan ifşa etti

MAGAZİN HABERLERİ | 12.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

Bir dönemin ünlü reklamcısı, sosyetenin ünlü isimlerinden Nail Keçili. Ayşe Kucuroğlu'nu Instagram hesabından hedef aldı. Eski eşinin evinde oturan Kucuroğlu'na ateş püsküren Keçili, “Ben o evin parasıyla yaşıyorum. Nilgün kirayı bana veriyor. Kira borçlarını öde ve çık“ yazdı. Keçili, ayrıca Kucuroğlu'nun kirayla birlikte aidatları da ödemediğini, apartmanın doğalgazının kesildiğini ileri sürdü.

Sosyetede kira skandalı! Instagram'dan ifşa etti

Bir döneme damga vuran, Türkiye’nin reklam dünyasına yön veren iş adamlarından Nail Keçili, Instagram hesabından sosyetik figür Ayşe Kucuroğlu’nu hedef aldı.

Bebek’te mekan işletmesiyle tanınan ve katıldığı davet organizasyonlarıyla ünlenen Kucuroğlu’na Instagram hesabından seslenen Keçili, ünlü sosyetiğin Nişantaşı’nda oturduğu evin kirasını ödemediğini ileri sürdü ve sert ifadelerle hedef aldı.

NAİL KEÇİLİ: “SEN DE Mİ BİZİ BULDUN?”

Keçili, “Ayşe Kucuroğlu, 6 aydır kira ödemiyormuşsun. Ben bu kira ile yaşıyorum. Ev sahibi Nilgün bana veriyor. İki senedir apartman giderlerini de ödemiyormuşsun. Öde ve o daireden çık git. Ben o parayla yaşıyorum. Sen de mi bizi buldun arkadaşım? Kaç kişi yaşıyor o evde kardeşim? Apartman doğal gazı kesilmiş. Ne biçim iş” yazdı.

Evin aylık kira bedelinin 10 bin TL olduğu ve Kucuroğlu’nun ev sahibi aynı zamanda Nail Keçili’nin eski eşi olan Nilgün Keçili tarafından icraya verildiği öğrenildi.

Ayşe Kucuroğlu’nun ise gazetecileri arayarak, ev kira borcunun olmadığını söylediği öğrenildi. Kucuroğlu’nun iş hayatında şu sıralar kötü günler geçirdiği, ödemelerini yapamadığı konuşuluyor. Eşinden ayrılan Kucuroğlu, davet ve organizasyon firmalarıyla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde katıldığı sosyetik davetlerden kazandığı paralarla defalarca gündeme gelmiş, Kucuroğlu ve benzeri figürlerin bu yöntemle ciddi rakamlar kazandığı ancak bu kazanımlarının vergilerini ödemedikleri defalarca gündeme getirilmişti.

Nail Keçili, geçmiş yıllarda Egebank ve Etibank davalarında yargılanmış, hapis cezası almıştı. Keçili, özgürlüğüne kavuştuktan sonra medyada sık sık yeni yaşam tarzıyla gündeme gelmiş, bir dönemin kudretli işadamı indirimli akbili ile yolculuk ettiğini açıklamıştı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nail Keçili Ayşe Kucuroğlu

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Hanedana vatandaşlık sözü

Hanedana vatandaşlık sözü

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarah Jessica Parker’ı Instagram'dan topa tuttu

Sarah Jessica Parker’ı Instagram'dan topa tuttu

Survivor'da bomba ödül: Açlık butonu

Survivor'da bomba ödül: Açlık butonu

Herkes Survivor Birsen Bekgöz'ü merak ediyor

Herkes Survivor Birsen Bekgöz'ü merak ediyor

Survivor'da şaşırtan ayrıntı! Survivor'a haremlik selamlık düzen mi geldi?

Survivor'da şaşırtan ayrıntı! Survivor'a haremlik selamlık düzen mi geldi?

Nusret bir kez daha ABD basınında!

Nusret bir kez daha ABD basınında!

Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyasıydı...

Kıvanç Tatlıtuğ'un kopyasıydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.