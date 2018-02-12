Sosyetede kira skandalı! Instagram'dan ifşa etti

Bir döneme damga vuran, Türkiye’nin reklam dünyasına yön veren iş adamlarından Nail Keçili, Instagram hesabından sosyetik figür Ayşe Kucuroğlu’nu hedef aldı.

Bebek’te mekan işletmesiyle tanınan ve katıldığı davet organizasyonlarıyla ünlenen Kucuroğlu’na Instagram hesabından seslenen Keçili, ünlü sosyetiğin Nişantaşı’nda oturduğu evin kirasını ödemediğini ileri sürdü ve sert ifadelerle hedef aldı.

NAİL KEÇİLİ: “SEN DE Mİ BİZİ BULDUN?”

Keçili, “Ayşe Kucuroğlu, 6 aydır kira ödemiyormuşsun. Ben bu kira ile yaşıyorum. Ev sahibi Nilgün bana veriyor. İki senedir apartman giderlerini de ödemiyormuşsun. Öde ve o daireden çık git. Ben o parayla yaşıyorum. Sen de mi bizi buldun arkadaşım? Kaç kişi yaşıyor o evde kardeşim? Apartman doğal gazı kesilmiş. Ne biçim iş” yazdı.

Evin aylık kira bedelinin 10 bin TL olduğu ve Kucuroğlu’nun ev sahibi aynı zamanda Nail Keçili’nin eski eşi olan Nilgün Keçili tarafından icraya verildiği öğrenildi.

Ayşe Kucuroğlu’nun ise gazetecileri arayarak, ev kira borcunun olmadığını söylediği öğrenildi. Kucuroğlu’nun iş hayatında şu sıralar kötü günler geçirdiği, ödemelerini yapamadığı konuşuluyor. Eşinden ayrılan Kucuroğlu, davet ve organizasyon firmalarıyla yaptığı anlaşmalar çerçevesinde katıldığı sosyetik davetlerden kazandığı paralarla defalarca gündeme gelmiş, Kucuroğlu ve benzeri figürlerin bu yöntemle ciddi rakamlar kazandığı ancak bu kazanımlarının vergilerini ödemedikleri defalarca gündeme getirilmişti.

Nail Keçili, geçmiş yıllarda Egebank ve Etibank davalarında yargılanmış, hapis cezası almıştı. Keçili, özgürlüğüne kavuştuktan sonra medyada sık sık yeni yaşam tarzıyla gündeme gelmiş, bir dönemin kudretli işadamı indirimli akbili ile yolculuk ettiğini açıklamıştı.