Sosyetik isim İpek Hattat kuryeyi eve hapsedip işkence etti! Olay açıklamalar

İstanbul Sarıyer'de oturan cemiyetin ünlü ismi İpek Hattat, iddiaya göre tamire gönderilen tableti onarılmayınca, getiren kuryeyi evinde alıp koyup, darp etti.

Telefonu kırılan ve köpek pisliğine oturtulmaya zorlanan kurye elemanı suskunluğunu Uçankuş'a bozdu.

İDDİAYA GÖRE KÖPEK DIŞKISINA OTURTMAYA ÇALIŞTILAR

Kurye Renas D., “Zorla beni içeri alıp, üzerime kapıyı kilitlediler. İpek Hattat ve sevgilisi beni evlerinde alıkoydular. Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştılar. Ben patronumu beklerken bana ‘Git köpeğimin işediği pede otur’ dedi. İpek Hattat alkol kokuyordu. İpek Hattat bana şiddet uygularken sevgilisi alkol veriyordu. Şu an serbestler.” dedi.

