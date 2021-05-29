Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Tuz serpme hareketiyle ünlenen ve dünyanın dört bir yanında restoranı bulunan, Gökçe saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Bir çok ünlüyü restoranında ağırlayan sosyetik kasap dünyaca ünlü bir markanın altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Saate yaptırdığı işlem ile kesenin ağzını epey açan Gökçe, ödediği ücret dudak uçuklattı.

YENİ SAATİNE SERVET ÖDEDİ

İngiltere'de yeni bir restoran açma hazırlığında olan Nusret Gökçe, saat koleksiyonu yeni gözde parçasını daha ekledi.

Sabah'ta yer alan habere göre, 6 ülkeden 23 restoranı bulunan Gökçe, Patek Philippe marka bir saat beğenince kesenin ağzını açarak hemen bir tanesini sahiplendi. Bununla da yetinmeyen Gökçe, saatinin kendisine özel olmasını isteyerek, üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Öte yandan Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan servet değerindeki saati için yaklaşık 6 milyon lira ödediği ortaya çıktı.

NUSRET GÖKÇE KİMDİR?

Nusret Gökçe, 9 Ağustos 1983'te Erzurum'da Kürt kökenli bir ailede, madenci bir babanın ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. 4 kardeşi vardır. İki yaşındayken ailesiyle birlikte Darıca, Kocaeli'ye taşındı ve okula orada başladı. 6. sınıfta okulunu ailevi nedenlerden dolayı bırakmak zorunda kaldı ve bir kasabın yanında çırak olarak işe başladı. 2010'da Nusr-et Steakhouse adını verdiği kendi markasını oluşturdu.

