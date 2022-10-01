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Şota Arveladze'nin ayrıldığı Hull City'de teknik direktör kim olacak? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör adayları kimler?

01.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şota Arveladze'nin ayrıldığı Hull City'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de geçtiğimiz gün flaş bir gelişme yaşanmış ve Gürcü teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrılmıştı. Yeni menajer arayışları sürerken birçok isim ortaya atıldı. Peki, Şota Arveladze'nin ayrıldığı Hull City'de teknik direktör kim olacak? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör adayları kimler?

Şota Arveladze'nin ayrıldığı Hull City'de teknik direktör kim olacak? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör adayları kimler?

Son 4 maçta sıfır puan alan Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpte yeni hoca arayışları başladı. Peki, Hull City'de teknik direktör kim olacak? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör adayları kimler?

HULL CITY'DE TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Hull City’nin yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen bir yerel gazete, sayfasında yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer verdi.

Listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den ise Fatih Terim ve Şenol Güneş bulunuyor.

Son dakika: Acun Ilıcalı noktayı koydu! Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi!Acun Ilıcalı noktayı koydu! Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi!


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