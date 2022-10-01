Şota Arveladze'nin ayrıldığı Hull City'de teknik direktör kim olacak? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör adayları kimler?

Son 4 maçta sıfır puan alan Hull City'de Şota Arveladze ile yollar ayrıldı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüpte yeni hoca arayışları başladı. Peki, Hull City'de teknik direktör kim olacak? Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de teknik direktör adayları kimler?

HULL CITY'DE TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Hull City’nin yeni menajerinin kim olacağı merak konusu oldu.

Hull City'ye yakınlığıyla bilinen bir yerel gazete, sayfasında yeni teknik adam konusunda dikkat çeken isimlere yer verdi.

Listede Sean Dyche başta olmak üzere Rob Edwards, Javi Garcia ve Sabri Lamouchi yer alırken Türkiye'den ise Fatih Terim ve Şenol Güneş bulunuyor.



