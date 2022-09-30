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  4. Son dakika: Acun Ilıcalı noktayı koydu! Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi!

Son dakika: Acun Ilıcalı noktayı koydu! Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi!

30.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te geride kalan 11 haftada sadece 3 galibiyet alabilen ve 11 puanla 20. sırada yer bulan Hull City'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünde teknik direktör Shota Arveladze'nin geleceği tartışma konusuydu. Yönetim, Gürcü teknik adamla ilgili kararını verdi. Hull City, Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te mücadele eden ve sezon başında hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen Hull City'de flaş bir gelişme yaşandı. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın nasıl bir reaksiyon alacağı merak edilirken, 11 haftada sadece 3 galibiyet alabilen ve 11 puan toplayan Hull City'de beklenen oldu.

HULL CITY'DE SHOTA DÖNEMİ SONA ERDİ

YOLLAR RESMEN AYRILDI

YOLLAR RESMEN AYRILDI
Hull City, teknik direktör Shota Arveladze ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA
Ayrılıkla ilgili konuşan kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Milli arada Shota ile takımın durumu ve geleceği hakkında bir dizi toplantı yaptık. Bu toplantılar devam ettikçe görüşlerimizin uyuşmadığını anladık. Bu yüzden yolları ayırma kararı aldık. Yeni teknik direktör için en iyi seçeneklere bakacağız..." dedi.

SHOTA'NIN HULL CITY KARİYERİ

SHOTA'NIN HULL CITY KARİYERİ
Takımın başına 27 Ocak 2022 yılında geçen Shota Arveladze, toplamda 30 karşılaşmaya çıktığı Hull City'de 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 1.10 maç başına puan ortalaması yakaladı.

DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ
Shota Arveladze'nin kulüp sahibi Acun Ilıcalı'ya istifasını sunduğu ancak Ilıcalı'nın bu kararı reddettiği öne sürülmüştü.

SERGEN YALÇIN İDDİASI

SERGEN YALÇIN İDDİASI
Öte yandan Hull City'nin teknik direktör adayları arasında listenin en tepesinde Sergen Yalçın'ın yer aldığı iddia edildi. Hull City'nin yeni teknik direktörünü kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
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