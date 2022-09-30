Son dakika: Acun Ilıcalı noktayı koydu! Hull City'de Shota Arveladze dönemi sona erdi!

Son dakika haberleri: İngiltere Championship'te mücadele eden ve sezon başında hedefini Premier Lig play-off'u olarak belirleyen Hull City'de flaş bir gelişme yaşandı. Kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın nasıl bir reaksiyon alacağı merak edilirken, 11 haftada sadece 3 galibiyet alabilen ve 11 puan toplayan Hull City'de beklenen oldu.