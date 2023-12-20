SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Şota Arveladze: "Son dakikalarda puan alabilirdik"

Şota Arveladze: "Son dakikalarda puan alabilirdik"

20.12.2023 23:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda puan alabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "İyi maç oldu. Galatasaray evinde oynadığı maçlarda baskılı başlıyor. Hücumda iyi oyunculara sahip bir ekip. Onları durdurmaya çalıştık. İkinci devre bence oyun biraz bu tarafa döndü. Hem biz hem Galatasaray pozisyonlara girdi. Açık bir oyun oldu. Son dakikalarda puan alabilirdik." dedi.

"ÇALIŞACAĞIZ, İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAK"

Sözlerine devam eden Şota, "Futbolda bazen sonuç alamıyorsunuz. Bu maçı unutup diğer maçlara konsantre olacağız. Bu takım Manchester United’ı yendi. İyi kadroları var. Kolay değil. Maç içinde kaldık. Pozisyona girdik. Kaleci kurtardı. Çalışacağız, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

8 yıl sonra tekrar Türkiye’de görev almasının hatırlatılması üzerine Gürcü teknik direktör, "Kaos zamanında gittim, kaosta geldim. Zamanlamam çok iyi. Kendimi tebrik ediyorum. Bu ülke daha iyisini hak ediyor. Bence yaşamak ve top oynamak için inanılmaz güzel bir ülke. Güzel statlar ve atmosferler var. Büyük futbolcular gelip oynuyor. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Manchester United geliyor. Yarın öbür gün belki çeyrek final olur, UEFA Kupası olur. Biz biraz daha bu olmalıyız" şeklinde konuştu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk, Icardi'nin performansı hakkında konuştu!Okan Buruk, Icardi'nin performansı hakkında konuştu!
Günay Güvenç performansıyla gündemde!Günay Güvenç performansıyla gündemde!
Fenerbahçe maçını izlerken hastanelik olduFenerbahçe maçını izlerken hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Şota Arveladze Süper Lig karagümrük teknik direktörü maçı fatih karagümrük teknik direktörü karagümrük teknik direktör süper li maçın da, fatih karagümrük teknik direktör
En Çok Okunan Haberler
Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle

Adana Demirspor'dan çok konuşulacak hamle

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Serdar Dursun hem kendini hem de takımını yaktı!

Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Naci Görür'den duymaya alışkın olmadığımız sözler! Bu kez uyarmadı o ili tebrik etti

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Sosyal medyadan atıştılar, Demirtaş paylaşımını sildi! "Alçakla yalan söyleyen hoca kılıklı insan"

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Mert Hakan Yandaş'ın kırmızı kartı sonrası İsmail Kartal çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçının şifresini verdi!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçının şifresini verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yunanistan'dan sonra bir de Amerika'da!

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.