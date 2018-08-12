Southampton 0 - 0 Burnley (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında Southampton, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Burnley'yi ağırlarken, müsabaka 0-0 tamamlandı.
Burnley, 0-0 biten UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının rövanşında Medipol Başakşehir'i, 16 Ağustos Perşembe günü konuk edecek.
Öte yandan Liverpool, seyircisi önünde oynadığı West Ham United mücadelesini 4-0 kazandı. Liverpool'un gollerini, 19. dakikada Muhammed Salah, 45+2 ve 53. dakikalarda Sadio Mane, 88. dakikada da Daniel Sturridge attı.
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