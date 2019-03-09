Southampton 2 - 1 Tottenham

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, St. Mary's Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, yıldız oyuncusu Harry Kane'in 26. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Southampton, 76'da Yann Valery ve 81. dakikada James Ward-Prowse'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde şampiyonluk yarışında geriye düşen Tottenham, son 4 maçında sadece 1 puan toplayarak maç fazlası ve 61 puanla 3. sırada kaldı. Southampton ise 30 puan ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Leicester City 3 - 1 Fulham

Newcastle United 3 - 2 Everton

Cardiff City 2 - 0 West Ham United

Huddersfield Town 0 - 2 Bournemouth

Crystal Palace 1 - 2 Brighton & Hove Albion

