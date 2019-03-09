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Southampton 2 - 1 Tottenham

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.03.2019 20:32 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 30. haftasında Southampton evinde Tottenham'ı 2-1 mağlup etti. Tottenham son 4 maçından sadece 1 puan alabildi.

Southampton 2 - 1 Tottenham

Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Southampton, St. Mary's Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, yıldız oyuncusu Harry Kane'in 26. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarı 1-0 önde kapadı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Southampton, 76'da Yann Valery ve 81. dakikada James Ward-Prowse'un golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Ligde şampiyonluk yarışında geriye düşen Tottenham, son 4 maçında sadece 1 puan toplayarak maç fazlası ve 61 puanla 3. sırada kaldı. Southampton ise 30 puan ve maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Leicester City 3 - 1 Fulham
Newcastle United 3 - 2 Everton
Cardiff City 2 - 0 West Ham United
Huddersfield Town 0 - 2 Bournemouth
Crystal Palace 1 - 2 Brighton & Hove Albion

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Anahtar Kelimeler:
southampton Tottenham

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