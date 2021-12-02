Şov yıldızı Lottie Lion cinsel saldırıya uğradı! "Göğsümün fotoğrafını çekti"

İngiltere'de ilgiyle takip edilen ve iş dünyasındaki kıyasıya mücadeleyi merkeze alan The Apprentice adlı reality şovun yıldızlarından Lottie Lion, bir adam tarafından nasıl cinsel saldırıya uğradığını ve bu sırada iki kişinin de yaşananları kaydettiğini açıkladı.

21 yaşındaki Lottie Lion, korkunç saldırının 24 Mart'ta saat 22:00 sularında gerçekleştiğini söyledi. Reading'den Bristol'a gitmek üzere istasyonda bekleyip telefonda bir arkadaşıyla konuşurken saldırıya uğradığını açıklayan ünlü isim adamlardan birinin üstünü indirdiğini ve göğsünü açıp fotoğrafını çektiğini söyledi.

SALDIRIYI KAYDETMİŞLER

2019'da da BBC'nin Lord Sugar programında yer alan Lottie, adamlardan kaçmaya çalışırken trene bindi, ancak yine de adamlardan kaçamadı. Lottie, 'korkunç' olaydaki saldırganlarının onu televizyon şovundan tanıyor olabileceğini söyledi. Cinsel saldırıya uğrayan genç kadın, iki adamın da bunu cep telefonuna kaydettiğini söyledi.

Lottie Lion, İngiliz Ulaştırma Polisi hakkında bir video paylaştıktan sonra TikTok sayfasında açıklama yaptı ve takipçilerine seslendi. Lottie, saldırı sırasında kendisine yardım eden ulaştırma polisine teşekkür etti.

ÜSTÜNDEKİNİ İNDİRİP...

21 yaşındaki Lottie, başına gelenleri şu ifadelerle anlattı: "Arkadaşımla telefonda konuşurken peronda trenin gelmesini bekliyordum. Derken bir grup adam bana yaklaştı. Biri aniden üstümdeki bluzu indirdi ve fotoğraf çekti. Kaçtılar ve öyle bir şoktaydım ki peronda olmak istemiyordum, o anda tren önümde durunca doğruca bindim. Gidip kalabalık bir vagona girdim. Ve orada yaklaşık 10 dakika paniğe kapılmamaya çalışarak oturdum. Kafamı kaldırıp vagonun kapılarının açıldığını gördüğümde bu üç adam doğrudan bana bakarak yürüdüğünü gördüm. Niyetleri iyiymiş gibi görünmüyordu.

Vagon oldukça kalabalık olmasına rağmen, bu adamlardan biri bana cinsel saldırıda bulunurken, diğer ikisi olayı filme aldı. Derken insanlar tepki gösterdi ve kondüktör geldi. Kondüktör bana 61016'ya mesaj atmamı söyledi. İngiliz Ulaştırma Polisinin numarası. Onlara çok teşekkür ediyorum. Benim gibi bir olay yaşayan kadınlar, vakit kaybetmeden onlara ulaşmalı."

