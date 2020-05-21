Soyer’den Türkiye Belediyeler Birliğine ekonomik destek paketi çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel salgının yerel yönetimlerin ekonomilerini de olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye Belediyeler Birliğine ekonomik destek paketinin bir an önce çıkarılması çağrısında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınının ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilediğini ve bu salgının halka en yakın kamu hizmeti kurumları olan belediyelerin kaynaklarını önemli ölçüde azalttığını söyledi. Salgının bir yandan kentte temel hizmetlerin yürütülmesini neredeyse olanaksız hale getirirken, öbür yandan da çevre sağlığı, toplu ulaşım ve yoksullara yardım alanları başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda artırdığını kaydeden Başkan Soyer, “Genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyelerimizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın önceki döneme kıyasla yüzde 50’den fazla oranda düşmesine yol açmış; su ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, su ve kanalizasyon idare ve işletmeleri ile doğalgaz şirketlerinin çalışmalarını sürdürmesini neredeyse olanaksızlaştırmıştır. Mayıs ayında il ve ilçe belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi tahsilatının da aşırı düşük gerçekleşeceğini öngörmekteyiz” dedi.

"Salgın maliyetleri artırıyor"

Sokağa çıkma kısıtlamaları ve toplu ulaşımda öngörülen yolcu azaltma önlemlerinin toplu ulaşımın zaten kendi kendine yetmeyen bütçesini, toplu ulaşımla ilgili işletmeler ve özel halk otobüsleri işletmelerinin en temel giderlerini karşılayamaz hale gelmesine yol açtığını söyleyen Başkan Soyer, "Birçok kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyelerimizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde artırmakta” diye konuştu.

Soyer, merkezi yönetimin salgınla mücadele kapsamında yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek bir ekonomik destek paketini henüz uygulamaya koymadığını hatırlatarak, yerel yönetimlerin üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliğinin devreye girmesini beklediklerini açıkladı.

“Belediyelerin dayanacak gücü kalmadı”

Türkiye Belediyeler Birliğine daha önce de bir takım önerilerin sunulduğunu kaydeden Soyer, şöyle devam etti:

“Birlik, yapılan önerileri dikkate alarak yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketini bir an önce çıkartmalı. Bu paketin uygulamaya konulması için hükümet nezdinde belediyeler olarak çaba göstermesi için çağrıda bulunuyoruz. Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu büyük krizde belediyelerimizin bekleyecek ve dayanacak gücü kalmadı. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacak. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir.”

