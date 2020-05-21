YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Soyer’den Türkiye Belediyeler Birliğine ekonomik destek paketi çağrısı

Soyer’den Türkiye Belediyeler Birliğine ekonomik destek paketi çağrısı

İZMİR HABERLERİ  | 21.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel salgının yerel yönetimlerin ekonomilerini de olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye Belediyeler Birliğine ekonomik destek paketinin bir an önce çıkarılması çağrısında bulundu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınının ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilediğini ve bu salgının halka en yakın kamu hizmeti kurumları olan belediyelerin kaynaklarını önemli ölçüde azalttığını söyledi.

Soyer’den Türkiye Belediyeler Birliğine ekonomik destek paketi çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel salgının yerel yönetimlerin ekonomilerini de olumsuz etkilediğini belirterek, Türkiye Belediyeler Birliğine ekonomik destek paketinin bir an önce çıkarılması çağrısında bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüs salgınının ekonomiyi, istihdamı ve tüm kamu hizmetlerini derinden etkilediğini ve bu salgının halka en yakın kamu hizmeti kurumları olan belediyelerin kaynaklarını önemli ölçüde azalttığını söyledi. Salgının bir yandan kentte temel hizmetlerin yürütülmesini neredeyse olanaksız hale getirirken, öbür yandan da çevre sağlığı, toplu ulaşım ve yoksullara yardım alanları başta olmak üzere birçok hizmet alanında maliyetleri büyük oranda artırdığını kaydeden Başkan Soyer, “Genel vergi gelirlerinin düşmesi, belediyelerimizin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payın önceki döneme kıyasla yüzde 50’den fazla oranda düşmesine yol açmış; su ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi, su ve kanalizasyon idare ve işletmeleri ile doğalgaz şirketlerinin çalışmalarını sürdürmesini neredeyse olanaksızlaştırmıştır. Mayıs ayında il ve ilçe belediyelerinin emlak ve çevre temizlik vergi tahsilatının da aşırı düşük gerçekleşeceğini öngörmekteyiz” dedi.

"Salgın maliyetleri artırıyor"
Sokağa çıkma kısıtlamaları ve toplu ulaşımda öngörülen yolcu azaltma önlemlerinin toplu ulaşımın zaten kendi kendine yetmeyen bütçesini, toplu ulaşımla ilgili işletmeler ve özel halk otobüsleri işletmelerinin en temel giderlerini karşılayamaz hale gelmesine yol açtığını söyleyen Başkan Soyer, "Birçok kamusal bina ve alanın ilaçlanması da belediyelerimizin çevre sağlığı hizmetleri maliyetlerini kıyaslanamaz biçimde artırmakta” diye konuştu.
Soyer, merkezi yönetimin salgınla mücadele kapsamında yerel yönetimleri bu darboğaz döneminde çalışabilir hale getirecek bir ekonomik destek paketini henüz uygulamaya koymadığını hatırlatarak, yerel yönetimlerin üye olduğu Türkiye Belediyeler Birliğinin devreye girmesini beklediklerini açıkladı.

“Belediyelerin dayanacak gücü kalmadı”
Türkiye Belediyeler Birliğine daha önce de bir takım önerilerin sunulduğunu kaydeden Soyer, şöyle devam etti:
“Birlik, yapılan önerileri dikkate alarak yerel yönetimlerin acil kaynak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir ekonomik destek paketini bir an önce çıkartmalı. Bu paketin uygulamaya konulması için hükümet nezdinde belediyeler olarak çaba göstermesi için çağrıda bulunuyoruz. Gittikçe çığ gibi büyüyen ve ne zaman sona ereceği öngörülmeyen bu büyük krizde belediyelerimizin bekleyecek ve dayanacak gücü kalmadı. Geciken her gün, telafisi olanaksız hizmet kayıplarına yol açacak. Türkiye Belediyeler Birliği bu tarihi sorumluluğunu üstlenerek, hemen ve en etkin biçimde harekete geçmelidir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 bin seyircili online konser

10 bin seyircili online konser

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Başkan Çetin evi yanan aileye sahip çıktı

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Kilosu 4 lira olan karpuzu tezgahta yarım ve çeyrek olarak satıyor

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Vali Çiftçi, Savcı’nın son isteğini yerine getirdi

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Avcılar Belediyesi “Mobil Vezne” hizmetine başladı

Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

İzmir Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:48
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:28
Yatsı
22:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Barın Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Hoşcan Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Bayındır Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP'den sert tepki

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.