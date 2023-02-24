Söylemezsem Olmaz'da flaş ayrılık iddiası! Seren Serengil'den sonra...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yayınlanmayan Söylemezsem Olmaz yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Beyaz Tv'nin sevilen programının sunucu ve yorumcuları arasında yer alan Arto günlerdir programda yer almıyor. Arto Dalga'nın programda olmayışı ayrılık iddiaları gündeme getirdi. Ünlü isimden ilk açıklama geldi...

Seren Serengil'in olaylı bir şekilde ayrıldığı Söylemezsem Olmaz programında bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı. Arto Dalga'dan açıklama gecikmedi.

SEREN'DEN SONRA ARTO...

Programla ilgili çok soru aldığını belirten Arto Miami'den bir fotoğraf paylaşarak, ‘Biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Çok soran oluyor program ile ilgili. Şu an için TV’de benlik bir durum yok. Arkadaşlarım işlerini harika yapıyor zaten. Bircan, Sinem, Bilal. Biraz yaralarımız sakinlesin, sarılsın yine görüşeceğiz. Sevenlerime ve merak edenlere…’ notunu ekledi.

