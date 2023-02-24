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Söylemezsem Olmaz'da flaş ayrılık iddiası! Seren Serengil'den sonra...

24.02.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından uzun zamandır yayınlanmayan Söylemezsem Olmaz yeniden ekrana gelmeye başladı. Ancak programın sunucularından biri olan Arto Dalga günlerdir programda yok. Seren Serengil'in ayrılığının ardından Arto'nun da ayrıldığı iddiaları gündeme gelirken, ünlü isim yaptığı paylaşımla akıllarda soru işaretleri bıraktı...

Söylemezsem Olmaz'da flaş ayrılık iddiası! Seren Serengil'den sonra...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yayınlanmayan Söylemezsem Olmaz yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. Beyaz Tv'nin sevilen programının sunucu ve yorumcuları arasında yer alan Arto günlerdir programda yer almıyor. Arto Dalga'nın programda olmayışı ayrılık iddiaları gündeme getirdi. Ünlü isimden ilk açıklama geldi...

Seren Serengil'in olaylı bir şekilde ayrıldığı Söylemezsem Olmaz programında bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı. Arto Dalga'dan açıklama gecikmedi.

bircan seren

SEREN'DEN SONRA ARTO...

Programla ilgili çok soru aldığını belirten Arto Miami'den bir fotoğraf paylaşarak, ‘Biraz uzaklaşmak iyi gelecek. Çok soran oluyor program ile ilgili. Şu an için TV’de benlik bir durum yok. Arkadaşlarım işlerini harika yapıyor zaten. Bircan, Sinem, Bilal. Biraz yaralarımız sakinlesin, sarılsın yine görüşeceğiz. Sevenlerime ve merak edenlere…’ notunu ekledi.

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