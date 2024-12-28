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  4. Söylemezsem Olmaz masası yine dağıldı! Hande Sarıoğlu ekipten ayrıldı

Söylemezsem Olmaz masası yine dağıldı! Hande Sarıoğlu ekipten ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.12.2024 13:47
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Ekranların sevilen magazin programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz'da yine bir değişiklik yaşandı. Bu zamana kadar birçok ismin yer aldığı programa bu defa Hande Sarıoğlu veda etti. Hande Sarıoğlu 'Ne istemediğimi gayet iyi bilerek başka bir yolculuğa çıkmaya hazır hissediyorum' ifadelerini kullandı.

Söylemezsem Olmaz masası yine dağıldı! Hande Sarıoğlu ekipten ayrıldı

Ekranların en kaoslu magazin programı Söylemezsem Olmaz'da yine beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Moderatör koltuğunda Bilal Özcan, Hande Sarıoğlu, Didem Delen ve Pınar Eliçe'nin oturduğu programda Hande Sarıoğlu ekibe veda ettiğini açıkladı.

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu şimdilerde Söylemezsem Olmaz magazin programında yorumculuk yaparak gündeme geliyordu.

Çıkışları ve açıklamaları ile sık sık gündem olan ünlü isim programdan ayrıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

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AYRILDIĞINI DUYURDU

Hande Sarıoğlu; 'Geldim, denedim, gördüm ve artık ne istemediğimi gayet iyi bilerek başka bir yolculuğa çıkmaya hazır hissediyorum. Beni bu 1 yıl içerisinde evlerine konuk eden bütün izleyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yılda, yeni işlerde görüşmek dileğiyle, Allah herkesin gönlüne göre versin, yeni başlangıçlara, iyi seneler' ifadelerini kullandı.

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Daha önce estetikleri ile gündeme gelen Sarıoğlu; 'Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Söylemezsem Olmaz Hande Sarıoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
komple dagılsa daha iyi :)
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