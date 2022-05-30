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Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? Söylemezsem Olmaz final mi yaptı?

30.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz ekranların sevilen magazin programları arasında yer alıyor. İzleyiciler sabah saat 08:45'de, kalktıklarında Söylemezsem Olmaz programının yayınlanmadığını gördü. Programın sıkı takipçileri bu durum karşısında meraklandı. Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi şeklinde sorular sorulmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtı!

Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? Söylemezsem Olmaz final mi yaptı?

Ekranların sevilen magazin programı Söylemezsem Olmaz bu sabah ekranlara gelmedi. Her sabah saat 08:45'de, canlı yayında izleyicisinin karşısına çıkan program 30 Mayıs 2022 Pazartesi sabahı yayınlanmadı. İzleyiciler hemen bunun nedenini araştırmaya koyuldu. Söylemezsem Olmaz final mi yaptı, neden yok soruları yanıt bulmayı bekliyor. İşte haberin detayları...

SÖYLEMEZSEM OLMAZ BİTTİ Mİ?

Söylemezsem Olmaz neden yok merak ediliyor. Beyaz TV'de hafta içi her sabah saat 08:45'de, canlı yayında ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı bugün ekranlara gelmedi.

Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz bitti mi? Söylemezsem Olmaz final mi yaptı?

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Söylemezsem Olmaz son bölümde sezon finali ile ekranlara gelmişti. Yeni bölümlerin ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

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Beyaz TV
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