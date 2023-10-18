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Söylemezsem Olmaz neden yok? Söylemezsem Olmaz bugün yok mu, saati mi değişti? Yapımcıdan açıklama geldi

18.10.2023 10:16 | Son Güncelleme:
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Söylemezsem Olmaz neden yok, bugün yok mu gibi soruların yanıtları tüm program takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün 08:45'te yayınlanan magazin programı bugün ekrana gelmeyince neden olmadığı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Programın yapımcısı Bilal Özbilge'den konuya dair açıklama gecikmedi.

Söylemezsem Olmaz bugün yok mu, saati mi değişti? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Beyaz Tv'nin sevilen programı hafta içi her gün aynı saatte izleyicisiyle buluşuyordu ancak bugün aynı saatinde ekrana gelmedi. Bilal Özcan, Selen Görgüzel ve Didem Delen'in sunuculuğunu üstlendiği programın neden olmadığına dair açıklama programın yapımcısı Bilal Özbilge'den geldi.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında Beyaz Tv'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz bugün izleyicisiyle buluşmadı. Programın yapımcısı Bilal Özbilge, Söylemezsem Olmaz'ın neden bugün yayında olmadığıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bilal Özbilge açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze'ye olan insanlık dışı müdahalelerini kınıyoruz. Hayatlarını kaybeden bu kadar masum insan varken, yarın program yapılmasını doğru bulmadık. Söylemezsem Olmaz ailesi olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

bilal özbilge

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