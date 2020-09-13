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'Soyunmaktan korkmuyorum' diyen cesur model Jovana Djordjevic üstsüz poz verdi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

İtalya Serie B ekiplerinden Chievo forması giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, verdiği pozla yine gündem olmayı başardı. Cesur model, yarı çıplak pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.

'Soyunmaktan korkmuyorum' diyen cesur model Jovana Djordjevic üstsüz poz verdi

İtalya Serie B ekiplerinden Chievo forması giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, Instagram hesabından paylaştığı yarı çıplak pozuyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi başarırken, fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinde de verdiği pozlarla gündeme gelen Djordjevic, cesur pozlar vermeyi sevdiğini itiraf etmişti.Instagram'da 327 bin takipçisi bulunan güzel model, soyunmaktan hiçbir zaman korkmadığını ve bunun kendisine iyi geldiğini belirtmişti.

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