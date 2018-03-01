Söz 36. yeni bölüm fragmanı: Buraya kadar Çolak! (Söz 35. son bölüm izle)

Söz 36. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Star TV'de yayınlanan Söz dizisi son bölümde Nazlı ağır uyuşturucu etkisinde krizler geçirirken Çaylak gözlerini açmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Yavuz Üsteğmen ise Ateş ve Fethi ile birlikte Nazlı'yı kaçıranların peşine düşerler ve ona uyuşturucu şırınga eden adamı yakalarlar. Bu sırada Derman'ın kurduğu pusuya yakalanan ekip, köşeye sıkışır. Bu sahne ile sona eren son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlanmıştı.

SÖZ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen Söz yeni bölüm fragmanında Derman tarafından köşeye sıkıştırılan ekibin oradan kurtulduğu anlar gözleniyor. Daha sonra ise Tim, tüm ekip ile birlikte Çolak'ı ele geçiriyorlar. Çolak, Tim'in söylediği Komando Marşı ile birlikte birliğe getiriliyor. Söz yeni bölümde Çolak devri sona eriyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...





SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.