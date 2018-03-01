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Söz 36. yeni bölüm fragmanı: Buraya kadar Çolak! (Söz 35. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2018 09:29 | Son Güncelleme

Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de pazartesi akşamları ekrana gelen Söz son bölümde Tim, Derman'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılmıştı. Yavuz Üsteğmen, Fethi ve Ateş, bu pusudan kurtulduktan sonra Tim'in diğer üyeleri ile birlikte Çolak'ı ele geçiriyorlar. Çolak, Tim'im söylediği Komando marşı eşliğinde birliğe getiriliyor. Söz yeni bölümde Çolak yoluna sonuna geldi. İşte Söz 36. yeni bölüm fragmanı...

Söz 36. yeni bölüm fragmanı: Buraya kadar Çolak! (Söz 35. son bölüm izle)

Söz 36. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Star TV'de yayınlanan Söz dizisi son bölümde Nazlı ağır uyuşturucu etkisinde krizler geçirirken Çaylak gözlerini açmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Yavuz Üsteğmen ise Ateş ve Fethi ile birlikte Nazlı'yı kaçıranların peşine düşerler ve ona uyuşturucu şırınga eden adamı yakalarlar. Bu sırada Derman'ın kurduğu pusuya yakalanan ekip, köşeye sıkışır. Bu sahne ile sona eren son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlanmıştı.

SÖZ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen Söz yeni bölüm fragmanında Derman tarafından köşeye sıkıştırılan ekibin oradan kurtulduğu anlar gözleniyor. Daha sonra ise Tim, tüm ekip ile birlikte Çolak'ı ele geçiriyorlar. Çolak, Tim'in söylediği Komando Marşı ile birlikte birliğe getiriliyor. Söz yeni bölümde Çolak devri sona eriyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...



SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.

Hafız ve Aşık ise uzun süredir aradıkları izleri bulur ve Çaylak ile Keşanlı’ya ulaşmayı başarır. Fakat çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.

Derman’ın peşine düşen Agah, Çolak’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmek için kolları sıvar. Fakat Çolak her zamanki gibi yine büyük bir oyun oynayarak Agah’ı karşısına alır. Ama Agah’ın her zaman bir B planı vardır.

Çolak giderek güç kaybederken Derman yavaş yavaş yerini sağlamlaştırır. Onun acımasızlığı sınır ötesindeki topraklarda kendini göstermeye başlamıştır. Söz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Söz 35. son bölümü izle

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