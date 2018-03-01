Söz 36. yeni bölüm fragmanı: Buraya kadar Çolak! (Söz 35. son bölüm izle)

Söz 36. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu. Star TV'de yayınlanan Söz dizisi son bölümde Nazlı ağır uyuşturucu etkisinde krizler geçirirken Çaylak gözlerini açmış ve hayati tehlikeyi atlatmıştı. Yavuz Üsteğmen ise Ateş ve Fethi ile birlikte Nazlı'yı kaçıranların peşine düşerler ve ona uyuşturucu şırınga eden adamı yakalarlar. Bu sırada Derman'ın kurduğu pusuya yakalanan ekip, köşeye sıkışır. Bu sahne ile sona eren son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlanmıştı.
SÖZ 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Söz 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen Söz yeni bölüm fragmanında Derman tarafından köşeye sıkıştırılan ekibin oradan kurtulduğu anlar gözleniyor. Daha sonra ise Tim, tüm ekip ile birlikte Çolak'ı ele geçiriyorlar. Çolak, Tim'in söylediği Komando Marşı ile birlikte birliğe getiriliyor. Söz yeni bölümde Çolak devri sona eriyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...
Söz 35. son bölümde bir tarafta Çaylak, diğer tarafta Nazlı ölümün eşiğindedir. Tim bu iki zorlu görevden başarıyla çıkmak için canla başla mücadele eder. Nazlı’yı kurtarmak için Eylem’in açığa çıkma riskini alan Tim, Erdem komutanlığında Derman’ın gizli mekanlarından birisine baskın düzenler. Karabatak’ın kahramanlığıyla Nazlı Derman’ın adamlarının elinden kurtulur ama durumu ağırdır.
Nazlı kriz geçiriyor!#AğlamaAnne #Söz pic.twitter.com/LmotJna9vc— SÖZ (@sozdizi) 26 Şubat 2018
Hafız ve Aşık ise uzun süredir aradıkları izleri bulur ve Çaylak ile Keşanlı’ya ulaşmayı başarır. Fakat çok fazla kan kaybeden Çaylak’ın nabzı giderek düşmektedir. Hemen Türkiye’ye dönmeleri gerekmektedir. Fakat bu o kadar kolay olmaz. Yolda karşılaştıkları hain pusu Çaylak’ın yaşam mücadelesini giderek zorlaştırır. Çaylak’ı hayatta tutacağına söz veren Keşanlı, bu kıskaçtan kurtulmak için canını bile feda etmeye hazırdır.
"Gözlerini açtı!" #AğlamaAnne pic.twitter.com/JQCrOFa5YS— STAR TV (@startv) 26 Şubat 2018
Derman’ın peşine düşen Agah, Çolak’la yaptığı anlaşmayı yerine getirmek için kolları sıvar. Fakat Çolak her zamanki gibi yine büyük bir oyun oynayarak Agah’ı karşısına alır. Ama Agah’ın her zaman bir B planı vardır.
"Biraz manzarayı izlemek istiyorum!" #AğlamaAnne pic.twitter.com/P2MUORJHv2— STAR TV (@startv) 26 Şubat 2018
Çolak giderek güç kaybederken Derman yavaş yavaş yerini sağlamlaştırır. Onun acımasızlığı sınır ötesindeki topraklarda kendini göstermeye başlamıştır. Söz son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 1 yorum