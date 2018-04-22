Söz 43. yeni bölüm 3. fragmanı: Bahar silah kullanmak zorunda! (Söz son bölüm izle)

Söz 43. yeni bölümü, yarın akşam Star TV'de hayranları ile buluşacak. Heyecanla beklenen Söz yeni bölümün 3. fragmanı yayınlandı. Söz yeni bölümde Yavuz ile Bahar, teröristlerin arasında kalıyor. Yaralı haldeki Yavuz ile Bahar, aşklarını tazeliyorlar. Fakat ikili Tim gelen kadar teröristlerin baskınından kurtulmak zorunda. Bu yüzden Bahar da istemeyerek de olsa tetiğe basmak ve birini öldürmek zorunda kalacak. Yoksa Söz yeni bölümde Yavuz ölümle yüzyüze gelecek. Söz yeni bölümde neler olacak? Tim, Yavuz ile Bahar'ı bulabilecek mi? Bahar, tetiğe basabilecek mi? İşte Söz yeni bölüm fragmanları, yeni bölüm özeti... SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Yaralı halde teröristlerin hedefinde olan Yavuz, Bahar’ın da yardımıyla tehlikeyi savuşturmayı başarır. Ama teröristlerin takibinden kurtulmak için sığındıkları ormanda yollarını kaybederler. Yavuz ve Bahar, Tim gelene kadar yalnız başlarına gece boyunca mücadeleye devam edeceklerdir. Bu mücadele birbirlerine olan sevgilerini tekrar hatırlamak için de bir fırsat doğuracaktır.

Kimliği deşifre olan Derman, Ataşe’yle kafa kafaya verip Medusa planını hızlandırma kararı alırlar. Tim’in bu planı önlemek için elindeki tek fırsat Ebu Zübeyir’e ulaşmaktır. Medusa planının şifrelerini para karşılığı satmayı kabul eden Ebu Zübeyir, Karabatak ve Eylem’in takibindedir. Ama Ataşe de yıllardır peşinde olduğu Ebu Zübeyir’e ulaşacak ve bilgi satmasını önlemek için her yolu deneyecektir. Eylem verdiği kararla Avcı’yla olan bağını koparmak üzereyken, evlilik yolunda ilk adımı atan Çaylak ve Su’ya Tim’in güzel bir sürprizi vardır. Nazlı ise Güler’in rahatsızlığı sonucu alacağı haberle hayatının şokunu yaşayacaktır. Ebu Zübeyir’den aldığı bilgiyle harekete geçen Tim büyük bir katliamı önlemek için İstanbul’a doğru yola çıkar. SÖZ 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI Söz yeni bölüm fragmanında Tim, ülke üzerine oynanan oyunları, kurulan tuzakları durdurmak için mücadele devam ediyorlar. Fakat önce Yavuz ile Bahar'ı sıkıştıkları yerden kurtarmaları gerekiyor. Diğer yandan Agah deşifre olduğunu haber veriyor. Fakat Agah, buna rağmen Medusa planını çözmeden ayrılmaya niyeti olmadığını söylüyor. İşte Söz yeni bölüm fragmanı...